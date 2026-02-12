Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu triển khai bài bản, thận trọng và có lộ trình phù hợp. Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua, các bộ, ngành đã tích cực triển khai nhiều nội dung quan trọng, tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho việc hình thành trung tâm tài chính. Hệ thống văn bản đã từng bước được xây dựng, bao gồm nghị quyết của Quốc hội, các quy định của Chính phủ, quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm tài chính. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

“Đây là nỗ lực rất lớn của tất cả các bộ, ngành, địa phương. Trong thời gian ngắn, chúng ta đã xây dựng được một hệ thống cơ sở pháp lý tương đối đồng bộ, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế. Đặc biệt, sự kiện ra mắt chính thức của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp, cho thấy thành công bước đầu của chúng ta trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, và xem đây là tín hiệu rất tích cực, giúp Việt Nam thêm tự tin trong quá trình triển khai trung tâm tài chính. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều”, mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên. Với cách làm hiện nay, Phó Thủ tướng tin tưởng Việt Nam đang đi đúng hướng. Các bộ, ngành và địa phương đã chủ động chuẩn bị về trụ sở, nhân sự, cơ chế pháp lý và kế hoạch thu hút nguồn lực.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần cầu thị, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng đề án, qua đó đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chiến lược phát triển, xác định rõ lộ trình, mục tiêu và các bước triển khai cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đặc biệt lưu ý việc xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính. Thứ nhất là hạ tầng pháp lý. Dù đã có nhiều quy định, cơ chế, nhưng cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định về thanh toán, cấp phép, quản lý giao dịch, mở cửa thị trường, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế. Phó Thủ tướng cho rằng, quá trình mở cửa cần được thực hiện thận trọng, tránh tình trạng “mở nhanh rồi lại khép lại”, gây rủi ro cho hệ thống. Phó Thủ tướng đề xuất triển khai theo hướng thí điểm có thời hạn, có giới hạn về quy mô, giá trị giao dịch và đối tượng tham gia, từ đó rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Thứ hai là hạ tầng số. Trung tâm tài chính phải có hệ thống công nghệ hiện đại, bảo đảm kết nối toàn cầu, an toàn thanh toán, xử lý dữ liệu nhanh và chính xác. Khả năng kết nối quốc tế chính là yếu tố then chốt tạo nên uy tín của một trung tâm tài chính.