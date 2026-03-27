Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp lãnh đạo LHQ và các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Mark F.Erikson, chuyên gia chiến lược toàn cầu về bảo hiểm, Tập đoàn BlackRock. Ảnh: Trường Giang - PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các cuộc gặp thuộc chuỗi hoạt động tại Bờ Đông của Hoa Kỳ nhằm xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), lãnh đạo một số cơ quan LHQ, đại sứ và đại diện nhiều quốc gia đang phát triển để trao đổi về những biện pháp thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên.

Trong trao đổi với các định chế tài chính và các quỹ đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, mục đích của chuyến công tác không chỉ nhằm triển khai thực chất các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ cuối tháng 2 vừa qua, mà còn nhằm giới thiệu về TTTCQT tại Việt Nam, kêu gọi đầu tư, kết nối và hợp tác với các đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tại cuộc làm việc với KraneShares - công ty được thành lập năm 2013 với trọng tâm là hướng tới khu vực châu Á, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Jonathan Krane khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng các câu chuyện thu hút đầu tư hấp dẫn và có sức thuyết phục, đề xuất ý tưởng tổ chức các sự kiện quốc tế như “Ngày Việt Nam” tại Sàn giao dịch chứng khoán New York để quảng bá tiềm năng thị trường.

Trong khi đó, ông José Fernández da Ponte - Chủ tịch Quỹ phát triển Stellar - bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thanh toán và hạ tầng tài chính, sẵn sàng tham gia, đồng hành tại các hội nghị, sự kiện tài chính lớn được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Richard Sobel - lãnh đạo Quỹ Đầu tư Polymorphic Capital - chia sẻ các yếu tố then chốt để thu hút đầu tư gồm thượng tôn pháp luật, phi chính trị hóa hoạt động kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, tốc độ xử lý nhanh chóng các thủ tục. Ông Sobel đánh giá việc thành lập TTTCQT là đúng hướng bởi Việt Nam có tiềm năng lớn về nguồn nhân lực, vị trí địa chiến lược, khả năng kết nối khu vực, đồng thời khuyến nghị Việt Nam nên tập trung tạo điều kiện cho nhân tài, thu hút vốn và phát triển doanh nghiệp startup, có tư duy về nâng cao tốc độ xử lý hành chính và quy trình rõ ràng. Quỹ Polymorphic khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối, giới thiệu tiềm năng đầu tư tại TTTCQT của Việt Nam với mạng lưới các quỹ đầu tư toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Evan Damast, Trưởng ban Thị trường vốn của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Ảnh: Trường Giang - PV TXVN tại Mỹ



Chia sẻ mối liên hệ và quan tâm lâu dài với Việt Nam - cả về mặt cá nhân và đầu tư, ông Marc Mezvinsky - Giám đốc thành viên công ty TPG Inc. cho biết đã theo dõi sự phát triển tích cực tại Việt Nam thời gian qua, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam. TPG là một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý hơn 300 tỷ USD.

Tại cuộc làm việc với Công ty Kraken, Giám đốc điều hành David Ripley bày tỏ sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn và tham gia đối thoại chính sách với các cơ quan quản lý tại Việt Nam về phát triển TTTCQT. Là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain, công ty Kraken thành lập năm 2011 từ khởi điểm là sàn giao dịch crypto, hiện đã phát triển thành nền tảng dịch vụ tài chính đa tài sản. Để phát triển TTTCQT, công ty Kraken đưa ra một số khuyến nghị gồm: đối thoại cởi mở giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm xây dựng khung pháp lý rõ ràng, nhất quán để thu hút đầu tư quốc tế; xây dựng chính sách cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và bảo vệ người dùng; ưu tiên các yếu tố bảo mật, tuân thủ và quản lý rủi ro trong phát triển thị trường crypto; học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhưng cần điều chỉnh phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Đánh giá cao các khuyến nghị và đề xuất hợp tác, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành và lắng nghe các nhà đầu tư. Với những công nghệ tài chính còn mới đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, sự đồng hành của các định chế tài chính và quỹ đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện hơn những chính sách đang trong giai đoạn thử nghiệm của Việt Nam.

Cuộc làm việc với đại sứ các nước châu Phi, đảo nhỏ, có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký LHQ Rabab Fatima nhằm thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang trải qua giai đoạn bất ổn sâu sắc, các nước cần đổi mới tư duy và phương thức hợp tác. Đó là đưa hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên trở thành trụ cột mới trong quan hệ quốc tế và là động lực mới thúc đẩy phát triển, tận dụng tính bổ trợ cao của các nước phương Nam với nguồn lực về dân số và tài nguyên để nâng cao hiệu quả hợp tác trong các khuôn khổ đa phương toàn cầu. Để làm được như vậy, các nước cần có phương thức hợp tác bình đẳng, thực chất, bao trùm và chiến lược, tôn trọng ưu tiên của mỗi quốc gia, đẩy mạnh đồng kiến tạo và ứng dụng công nghệ.

Chia sẻ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV đã đề ra nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá, đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 10%, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Việt Nam đang ra sức bứt phá để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, không chỉ cho người dân Việt Nam, mà còn mong muốn đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực phát triển chung của toàn cầu, nhất là các nước đang phát triển phương Nam.

Nhất trí cao với phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại sứ các nước cho rằng hợp tác Nam - Nam không chỉ bổ trợ cho hợp tác Bắc - Nam, mà còn trở thành một trụ cột quan trọng của hợp tác phát triển toàn cầu. Bà Rabab Fatima khẳng định “Hợp tác Nam - Nam đã chứng minh hiệu quả trong việc cung cấp các giải pháp phù hợp, thực tiễn và có thể điều chỉnh, dựa trên chính kinh nghiệm phát triển của các nước đang phát triển”. Nhiều đại biểu đánh giá Việt Nam là hình mẫu thành công của phát triển nhờ cải cách kinh tế, hội nhập quốc tế, ổn định vĩ mô và đầu tư cho con người. Việt Nam đã chuyển mình từ nước thiếu lương thực thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và có mức thu nhập trung bình cao. Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò tích cực, chia sẻ kinh nghiệm và cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm và tự cường cho các quốc gia đang phát triển.

Về định hướng ưu tiên trong thời gian tới, các ý kiến thảo luận thống nhất tăng cường hợp tác về nông nghiệp thông minh, an ninh lương thực và chuỗi giá trị nông sản, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, huy động tài chính phát triển và đầu tư tư nhân. Cuộc họp kết thúc với sự đồng thuận cao về việc cần chuyển từ cam kết chính trị sang hành động cụ thể, tăng cường phối hợp giữa các quốc gia Nam bán cầu, các đối tác phát triển và hệ thống LHQ.

Chiều 25/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã rời thành phố New York để bắt đầu chương trình làm việc tại thành phố San Francisco từ ngày 26/3./.