Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng CH Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chào mừng ngài Chủ tịch và các thành viên trong đoàn đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, hai bên đã tăng cường trao đổi thường xuyên ở các cấp, đặc biệt đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, qua đó củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò và vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là uy tín của nước này trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế hiện nay. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ, nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn thứ hai của Việt Nam tại Trung Đông, Phó Thủ tướng cho rằng hai bên còn nhiều cơ hội, dư địa hợp tác, đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước đồng thời đẩy mạnh các chương trình hợp tác cụ thể, thực chất, hiệu quả, cùng có lợi.



Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam, đề nghị hai bên thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, trong đó có hợp tác công nghiệp quốc phòng, đóng góp tích cực tăng cường quan hệ song phương nói chung vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.



Bày tỏ vinh dự được Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông Haluk Gorgun khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng và dành tin cậy chính trị cao đối với Việt Nam, mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời chia buồn sâu sắc về hậu quả lũ lụt đã xảy ra thời gian gần đây và mong Việt Nam chóng vượt qua ảnh hưởng này.



Ông Haluk Gorgun cũng điểm qua một số thành tựu hai nước đã đạt được thời gian qua, trong đó có các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng giữ hai bên; nhấn mạnh, hai bên đang trong đà tăng trưởng quan hệ hợp tác hết sức tích cực và đang dốc lòng, dốc sức để tạo ra tương lai bền vững cho cả hai đất nước. Hợp tác quốc phòng nói chung và công nghiệp quốc phòng nói riêng giữa hai nước sẽ có những bước tiến cụ thể./.