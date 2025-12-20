Tin tức
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Quảng Ninh trong thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Quảng Ninh không chỉ hoàn thành chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội mà còn được nhân dân đánh giá rất cao, bày tỏ hài lòng đối với các công trình. Các mục tiêu quốc gia được tỉnh triển khai rất tốt, cho thấy rõ tính chủ động, hành động của một địa phương có nhiều kinh nghiệm phát triển. Đây cũng là những bài học quý báu, cần nhân rộng ra các địa phương khác trong cả nước, nhằm tạo cú hích, động lực mới đóng góp cho sự phát triển, tăng trưởng của đất nước ở kỷ nguyên mới.
Phó Thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của tỉnh khi chủ động đề xuất các chủ trương, chính sách đầu tư, phát triển mới, đặc biệt là cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; hệ thống đường sắt kết nối liên tỉnh và nội tỉnh... Phó Thủ tướng lưu ý, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Đồn cần phối hợp thống nhất, bàn bạc kỹ lưỡng với các địa phương đang đề xuất chính sách đặc thù cho đặc khu kinh tế. Hệ thống đường sắt cần triển khai quy hoạch chi tiết cụ thể, bài bản, nghiên cứu các hình thức đầu tư, hiệu quả đầu tư để công trình phát huy tối đa công năng khi khai thác.
Đối với việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Quảng Ninh phải là địa phương đi đầu, lấy thước đo từ sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp để tiếp tục đổi mới. Tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng số, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong nhân dân; tiếp tục nâng cao năng lực quản trị xã hội, quản trị kinh tế ở chính quyền cấp xã. Năm 2025, Quảng Ninh đã xây dựng chủ đề công tác năm “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định: Năm 2025 bối cảnh kinh tế, chính trị quốc tế có nhiều biến động, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, vượt dự báo. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tỉnh xác định một giải pháp cốt lõi "đột phá của đột phá" là giải phóng toàn bộ nguồn lực, đặt mục tiêu tăng trưởng cho từng quý. Tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược; định vị lại giá trị địa phương, nhận diện đầy đủ lợi thế, thách thức, mâu thuẫn, “điểm nghẽn” để tìm cách hóa giải. Quảng Ninh đã tìm cơ hội trong khó khăn thách thức, định hình phương thức phát triển mới; đẩy mạnh và làm mới động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao…
Đến nay, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số, tốc độ tăng trưởng năm 2025 ước đạt 11,89%, xếp thứ nhất cả nước. Quy mô nền kinh tế ước đạt 368.445 tỷ đồng, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã chỉ đạo khởi công, khánh thành và gắn biển 96 dự án, công trình để chào mừng các sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước và chào mừng đại hội Đảng các cấp; hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2025 với 2.464 căn, đạt 112% so với chỉ tiêu được giao. Tỉnh đã bố trí dự kiến 49 vị trí phát triển nhà ở xã hội với trên 56.000 căn cho giai đoạn tới.
Thực hiện cuộc cách mạng lớn của đất nước về triển khai, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đã sắp xếp thành 54 đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định, lộ trình, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cử tri và quần chúng nhân dân. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, hoạt động của 54 xã, phường, đặc khu được triển khai thông suốt, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp…
Tỉnh đề nghị Chính phủ ủng hộ Quảng Ninh triển khai đầu tư tuyến đường sắt kết nối liên tỉnh và nội tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; có cơ chế điều tiết điện để đảm bảo khai thác hiệu quả lượng điện sản xuất tại Quảng Ninh…/.