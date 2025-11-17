Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong Tập đoàn Haeco quan tâm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Haeco Richard Sell. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Swire là Tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Anh. Tập đoàn Haeco là thành viên của Swire, có trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc), hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu. Đây là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), cung cấp dịch vụ thân, động cơ, linh kiện và đào tạo kỹ thuật hàng không. Haeco gồm 16 công ty thành viên, có 28 nhà chứa máy bay, cung cấp dịch vụ cho hơn 300 hãng hàng không với hơn 16.000 nhân viên.

Hoan nghênh ông Richard Sell sang thăm và làm việc với mong muốn thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Tất cả các ngành, lĩnh vực công nghệ cao Việt Nam đều có ưu tiên, ưu đãi, và sửa chữa máy bay là ngành công nghệ cao nên có các ưu tiên, ưu đãi. Hiện nay tỉnh Quảng Ninh và Sun Group đã xây dựng các dự án nhà ở, có thể đáp ứng nhu cầu cho các chuyên gia khi sang Việt Nam làm việc.