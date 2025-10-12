Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần phát huy 4 lợi thế lịch sử để thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao biên bản hợp tác, thỏa thuận đầu tư cho các doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư trên các lĩnh vực trụ cột của địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng còn có sự tham gia của gần 750 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, lãnh đạo một số tỉnh, thành và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong cả nước.

Hội nghị là dịp để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, định hướng chiến lược và dự án trọng điểm năm 2025 và giai đoạn 2025 – 2030. Đặc biệt, sự kiện còn công bố chiến lược phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, đô thị thông minh và tạo không gian đối thoại, kết nối, kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn Lâm Đồng. Qua đó khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Lâm Đồng đang có một cơ hội phát triển lịch sử với 4 trụ cột thế mạnh gồm tiềm năng về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản dồi dào, năng lượng tái tạo đa dạng. Trên nền tảng đó, Lâm Đồng cần mời gọi, trải thảm, tạo điều kiện cho và năng động, sáng tạo kêu gọi các nhà đầu tư đến địa phương. Đặc biệt, tỉnh cần đầu tư cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển tạo sự kết nối giữa các nội vùng của địa phương; đồng thời kiến tạo một nền hành chính chuyên nghiệp, đồng hành, lắng nghe cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án, khơi thông nguồn lực của nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về các tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư tại Lâm Đồng. Từ đó đưa ra các quyết định sáng suốt, lựa chọn đầu tư theo các xu thế phát triển của đất nước và 4 trụ cột tiềm năng của Lâm Đồng trên tinh thần minh bạch, chấp hành các quy định của pháp luật để tạo ra sự phát triển bền vững cho địa phương.