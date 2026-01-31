Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kết thúc thành công chuyến thăm làm việc tại Thuỵ Sĩ

Tại các cuộc gặp, Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ và các hiệp hội, doanh nghiệp đều đánh giá cao chuyến thăm Thụy Sĩ ngay đầu năm 2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đúng thời điểm, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ (1971 – 2026). Hai bên nhất trí quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào đầu năm 2025, nhân chuyến thăm Thụy Sĩ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thông báo tới các nhà lãnh đạo cấp cao Thụy Sĩ một số kết quả chính của Đại hội Đảng lần thứ 14; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực đã chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đến Tổng thống Guy Parmelin và của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Hạ viện Pierre Andre Page.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Lãnh đạo Ngân hàng UBS Group. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Ngoài ra, hai bên đã trao đổi một số biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước sang một chương mới, hiệu quả và thực chất hơn, nhất là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác toàn diện tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính; Thụy Sĩ xem xét sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam. nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thụy Sĩ và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do trong năm 2026 đáp ứng mong mỏi của doanh nghiệp hai nước, góp phần tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Cũng trong các buổi làm việc, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ Petra Tschudin và các lãnh đạo doanh nghiệp Thụy Sĩ bày tỏ ấn tượng với các mục tiêu phát triển của Việt Nam, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, mà Đại hội Đảng lần thứ 14 vừa đề ra. Các đối tác Thụy Sĩ chúc mừng Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp Thụy Sĩ và quốc tế. Lãnh đạo các ngân hàng trung ương và tư nhân cũng như các doanh nghiệp Thụy Sĩ đánh giá việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ tạo thêm động lực để thu hút các nhà đầu tư đến kinh doanh tại Việt Nam. Trong khi đó, lãnh đạo Ngân hàng Sygnum - ngân hàng số đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 2018 - đã chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý và hạ tầng cơ sở để phát triển hệ sinh thái ngân hàng số. Lãnh đạo Sygnum khẳng định đang và sẽ tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đồng thời luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như đóng góp ý kiến trong quá trình Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp lý cho thị trường tài sản số. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình khẳng định Việt Nam xác định phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế là bước đi chiến lược nhằm thu hút dòng vốn dài hạn, công nghệ cao, nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế về tài chính, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu. Phó Thủ tướng thường trực chia sẻ một số chính sách của Việt Nam trong phát triển thị trường tài sản số và đang nỗ lực đưa Trung tâm tài chính quốc tế sớm đi vào hoạt động tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Lãnh đạo Hiệp hội công nghiệp Thụy Sỹ (Swissmem). Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Sau Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình sẽ có chuyến thăm làm việc tại Kazakhstan từ ngày 31/1 - 3/2./.