Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình chụp ảnh chung với Ban Thường trực Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chúc Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và các giám mục, linh mục, nữ tu cùng bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, Phó Thủ tướng mong muốn các chức sắc tiếp tục có những đóng góp cho giáo hội và bà con giáo dân, đóng góp cho xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Theo Phó Thủ tướng, đã thành thông lệ, vào dịp Noel, đón chào năm mới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đi thăm và chúc mừng Giáng sinh. Mùa Giáng sinh mang lại niềm hân hoan không chỉ cho giáo dân mà là niềm vui chung của người dân.

Phó Thủ tướng chia sẻ một số tình hình thế giới và trong nước năm 2024, nhấn mạnh với sự nỗ lực quyết tâm của Chính phủ, sự chung sức đồng lòng của toàn dân, trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nước ta đã vượt qua những khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản hoàn thành, tăng trưởng đạt 7%, kinh tế vĩ mô ổn định. Trên nền kinh tế tăng trưởng, đời sống của người dân được cải thiện.

Nhấn mạnh luôn coi việc nâng cao đời sống người dân là mục tiêu cao nhất, Phó Thủ tướng nêu rõ, chủ trương của Đảng, Nhà nước là quan tâm tạo điều kiện cho Thiên chúa giáo phát triển, mong muốn đồng bào có cuộc sống ấm no hạnh phúc, hướng bà con đến những điều thiện tâm, hoàn thành nghĩa vụ công dân, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao, tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng có trọng lượng. Chúng ta đã chủ động tham gia và tham gia có trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề lớn toàn cầu. Trong mối quan hệ với Tòa thánh Vatican, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thống nhất cho phép đặt văn phòng đại diện của Tòa thánh tại Việt Nam. Sự phối hợp giữa Văn phòng đại diện Tòa thánh và Chính phủ Việt Nam rất chặt chẽ.

Với việc đặt quan hệ ngoại giao lên tầm cao mới với Vatican đã thể hiện tầm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, các nước đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam; thấy rằng, Việt Nam là đất nước đã trải qua thời kỳ chiến tranh hết sức ác liệt và giờ là đất nước hòa bình, thân thiện, sẵn sàng làm bạn với tất tả các quốc gia.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Tổng Giám mục và linh mục trong việc chăm lo đời sống tín ngưỡng của giáo dân, hướng bà con đến những điều thánh thiện, tuân thủ pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, qua đó góp phần cho sự phát triển của đất nước.

Cảm ơn các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội trước đây, đặc biệt là trong năm 2024, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, những sinh hoạt như đào tạo các lễ nghi phong chức, việc thuyên chuyển linh mục, xây dựng nhà thờ… đều được các cấp chính quyền tạo điều kiện dễ dàng. Điều quan tâm đặc biệt của Giáo hội Công giáo là giáo dục con người và thực hành những công việc từ thiện. Giáo hội vui mừng được góp phần nhỏ bé với chính quyền các cấp để đem lại niềm vui cho xã hội, người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những mục tiêu chính yếu quan trọng của Giáo hội là đào tạo giới trẻ Công giáo để các bạn trẻ không sa vào tệ nạn xã hội, tìm thấy nghị lực và hy vọng vào tương lai.

Chúc mừng những kết quả đất nước đạt được trong năm 2024, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cho biết đang theo dõi sát sao chỉ đạo của Tổng Bí thư trong năm 2025; tâm đắc với hình ảnh Tổng Bí thư thường nói, chúng ta bước vào kỷ nguyên vươn mình. Giáo hội thường xuyên cầu nguyện cho đất nước vươn mình càng cao, càng xa, đến với thế giới, để giới thiệu một dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa tốt đẹp, một dân tộc kiên cường đã trải qua 2 cuộc chiến tranh tàn khốc. Chúng ta giống như cây tre luôn vững vàng, mặc dù mọc ở miền đất rất cằn khô nhưng luôn vững vàng và có thể chống chọi với bão táp, thiên tai.

Tại Tổng hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ vui mừng khi đời sống của bà con theo đạo Tin Lành ngày càng phát triển; cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng đời sống tín ngưỡng của người dân; mong muốn Hội thánh và Mục sư hội trưởng, các mục sư luôn chăm lo cho đời sống tín ngưỡng của tín hữu, hướng tín hữu đến với những việc thiện, tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, đạo Tin Lành và các tôn giáo khác luôn đồng thuận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kề vai sát cánh qua nhiều khó khăn. Trong rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, Hội thánh đã có nhiều nghĩa cử cưu mang giúp đỡ bà con đạo Tin Lành và người dân vượt qua khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời chúc Mục sư Hội trưởng, các mục sư, bà con tín hữu mùa Giáng sinh an lành, mạnh khỏe, năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục cùng các tôn giáo khác đoàn kết trong tinh thần người dân đất Việt cùng chung tay xây dựng đất nước; mong muốn được lắng nghe các hiến kế của Hội thánh trong việc thúc đẩy củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chăm lo cho người dân tốt hơn.

Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Tổng hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) chia sẻ niềm vui, xúc động được Phó Thủ tướng dành thời gian thăm và chúc mừng Giáng sinh; cảm ơn Nhà nước tạo điều kiện cho Hội thánh hiện diện trên đất nước Việt Nam hơn 100 năm qua. Được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân từ năm 1954, đến nay, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã phát triển tại 28 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra, với trên 200 ngàn tín hữu, hơn 800 chức sắc, mục sư truyền đạo. Bà con Tin Lành sinh hoạt khá ổn định.

Mục sư Bùi Văn Sản mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tới bà con tín hữu Tin Lành, hướng dẫn bà con trong đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Chia sẻ niềm vui được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình bày tỏ khi đến với Ủy ban có một cảm giác ấm áp, thanh bình và hết sức gần gũi.

Phó Thủ tướng ghi nhận, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không chỉ đoàn kết trong cộng đồng Thiên chúa giáo, mà cả đoàn kết lương - giáo, đoàn kết giữa Việt Nam với quốc tế. Điều này đã củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc - bài học căn cốt về sức mạnh Việt Nam.

Bài học này đã giúp chúng ta làm nên những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến vừa qua, làm nên kỳ tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau vượt qua sự tàn phá rất tàn khốc của dịch bệnh và thiên tai. Tinh thần đoàn kết toàn dân tộc đã làm cho đất nước, dân tộc ta mạnh lên và cất cánh vươn mình vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng. Trong thành công chung đó có sự đóng góp của cộng đồng giáo dân Công giáo, đặc biệt là của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Linh mục Chủ tịch bằng nỗ lực và tâm huyết của mình cùng với Ủy ban đã có nhiều cố gắng, đóng góp cho các hoạt động an sinh, từ thiện, hỗ trợ đồng bào trong dịch bệnh, thiên tai. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã giới thiệu cho Quốc hội những đại biểu Quốc hội tiêu biểu và đóng góp có trách nhiệm cho hoạt động của Quốc hội. Tiếng nói của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nói riêng và của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam nói chung trong hoạt động của Quốc hội, MTTQ là rất hiệu quả, rất đáng ghi nhận.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cảm ơn Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục giúp đỡ Ủy ban, một thành viên đáng tin cậy của MTTQ Việt Nam; khẳng định, cá nhân Linh mục và Ủy ban các cấp sẽ cố gắng tiếp tục động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc./.