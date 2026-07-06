Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc: Tây Ninh bám sát mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, vượt kịch bản tăng trưởng 10%, cao hơn cùng kỳ năm trước, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực phía Nam. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu; thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực.

Trên cơ sở đó, tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10-10,5% và phấn đấu tăng trưởng bình quân khoảng 10,2%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh đã quy hoạch 73 khu đất với tổng diện tích khoảng 570,8 ha; hoàn thành 19 dự án với 6.207 căn hộ và đang triển khai 33 dự án quy mô hơn 41.470 căn, trong đó có 7 dự án với gần 14.000 căn được áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội. Riêng năm 2026, tỉnh được giao hoàn thành 13.500 căn nhà ở xã hội; hiện đã khởi công 8 dự án với 7.628 căn, dự kiến hoàn thành 5.597 căn và tiếp tục khởi công thêm 20 dự án trong 6 tháng cuối năm. Qua rà soát sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 từ 80.240 căn xuống còn 50.000 căn để phù hợp nhu cầu thực tế.

UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ nhiều khó khăn nhằm tạo động lực phát triển cho địa phương sau hợp nhất. Trong đó, tỉnh đề nghị ưu tiên điều tiết nguồn cát san lấp và đá xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm, nhất là đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; bố trí khoảng 12.900 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương đầu tư tuyến đường Long An - Tân Ninh giai đoạn 2026-2030; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Quốc lộ 62 và dự án xây dựng ba cầu trên tuyến ĐT.827E, đồng thời xem xét chuyển sang đầu tư bằng vốn ngân sách Trung ương nếu nguồn vốn vay nước ngoài tiếp tục chậm triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đề nghị, Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế cửa khẩu, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; hỗ trợ phát triển năng lượng sạch, đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD. Đối với hệ thống trường học khu vực biên giới, tỉnh đề nghị cho phép nâng cấp các trường hiện hữu thay vì đầu tư đồng loạt trường nội trú nhằm tránh lãng phí nguồn lực...

Đại diện các bộ, ngành Trung ương trao đổi, giải đáp và làm rõ các kiến nghị của tỉnh liên quan đến đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nhà ở xã hội, năng lượng và chuyển đổi số.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tây Ninh đạt được sau hợp nhất, nhất là trong việc ổn định tổ chức bộ máy và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực phát triển; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Đồng thời, phát huy lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thống nhất về chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An - Tân Ninh kết nối trung tâm hai địa phương trước đây; giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nghiên cứu, hỗ trợ bố trí nguồn lực thực hiện dự án. Các Bộ, ngành liên quan cần đôn đốc hoàn thiện thủ tục hiệp định vay vốn đối với dự án ba cầu trên tuyến ĐT.827E và bảo đảm khởi công Dự án nâng cấp Quốc lộ 62 theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cũng đề nghị, Tây Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp.

Sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ viếng, truy điệu và an táng 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được các Đội K70, K71 và K73 tìm kiếm, quy tập trong đợt 2 giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, sau 97 ngày thực hiện nhiệm vụ tại 8 tỉnh của Campuchia, các Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ. Trước đó, tỉnh tổ chức truy điệu, an táng 158 hài cốt; với 173 hài cốt được an táng lần này, toàn bộ số hài cốt quy tập trong đợt 2 giai đoạn XXV đã được đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia, các Đội K đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 9.138 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam./.