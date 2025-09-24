Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE và Chủ tịch ADGM

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Mohamed Hassan Al Suwaidi, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư ADQ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Abu Dhabi, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Al Suwaidi ở Abu Dhabi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò và những thành tựu mà Bộ Đầu tư UAE đạt được chỉ sau hai năm thành lập, góp phần đưa UAE trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu trong khu vực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với UAE - đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Al Suwaidi bày tỏ mong muốn hai nước sớm thúc đẩy ký kết Hiệp định Bảo hộ đầu tư UAE - Việt Nam nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước. Hai bên thống nhất sớm lựa chọn thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, qua đó công bố các kết quả hợp tác đầu tư cụ thể giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Al Suwaidi cũng nhất trí thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam-UAE, tạo kênh kết nối trực tiếp và hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và xu thế toàn cầu. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Đầu tư UAE hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC).

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE hoàn toàn nhất trí và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy sáng kiến quan trọng này. Cuộc gặp thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE, mở ra cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.