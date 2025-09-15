Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Cần sự đồng hành của các đối tác Anh trong thu hút nguồn lực vào thị trường tài chính Việt Nam

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo Phó Thủ tướng, hội nghị là bước đi để hiện thực hóa cam kết đồng hành của hai bên cùng nhau xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; là minh chứng về sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Việt Nam đặt mục tiêu rất lớn, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao và cam kết phát thải ròng bằng 0. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, trong đó có việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Nếu không có sự hỗ trợ của Trung tâm tài chính cho các giải pháp đột phá của Việt Nam trong thời gian tới sẽ khó thực hiện những chủ trương trên.

Thông tin về hoạt động của đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh vừa qua, Phó Thủ tướng cho biết, trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với phía Anh, giảng viên các trường đại học hàng đầu của Anh, các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh đều đánh giá quyết định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là bước đi, quyết định sáng suốt, rất cần thiết. Từ nhiều năm nay, Viện Tonny Blair đã giúp các bộ, ngành Việt Nam rất nhiều trong đề xuất xây dựng, hình thành chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.