Phó Thủ tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại tỉnh Lâm Đồng

Đại tướng Phan Văn Giang thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé, có hai người con là liệt sỹ; thăm gia đình ông Trương Văn Trường và bà Nguyễn Thị Loan, đều là thương binh và từng bị địch bắt, tù đày.



Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người có công trên địa bàn.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Trước đó, cũng trong ngày 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng)./.