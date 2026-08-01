Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nâng cao năng lực giám định ADN

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, khơi dậy mạnh mẽ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.



Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu cấp bách của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các quân khu, địa phương, Bộ Tư lệnh các quân khu, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cơ sở chỉ tiêu đã được Bộ Quốc phòng phân bổ.



Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả kết luận địa bàn, kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể đã tiếp nhận và thực tiễn triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua để rà soát, trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo quốc gia để điều chỉnh chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho phù hợp với tình hình thực tế.



Cùng đó, Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia để ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2026, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", phân công cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, xác định rõ thời hạn hoàn thành và kết quả, sản phẩm dự kiến; hoàn thành trước ngày 7/8. Xây dựng chương trình cụ thể cho các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia đi kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương, quân khu trọng điểm; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 10/8.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu cấp bách của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các quân khu, địa phương, Bộ Tư lệnh các quân khu, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cơ sở chỉ tiêu đã được Bộ Quốc phòng phân bổ.Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả kết luận địa bàn, kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể đã tiếp nhận và thực tiễn triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua để rà soát, trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo quốc gia để điều chỉnh chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho phù hợp với tình hình thực tế.Cùng đó, Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia để ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2026, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", phân công cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, xác định rõ thời hạn hoàn thành và kết quả, sản phẩm dự kiến; hoàn thành trước ngày 7/8. Xây dựng chương trình cụ thể cho các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia đi kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương, quân khu trọng điểm; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 10/8.

Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lãnh (xã Mỹ Thọ). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp nội dung đề xuất của Bộ Nội vụ đối với phần kinh phí thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Bộ Y tế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 20/8. Đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của các địa phương để trình cấp có thẩm quyền quyết định trong tháng 8/2026.



Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP để có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách, liên quan đến Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong quá trình chờ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu đã đặt ra.



Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các địa phương liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của các địa phương, bảo đảm không trùng lặp nội dung nhiệm vụ, đối tượng và nguồn kinh phí; có văn bản gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/8 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.



Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ chi cấp bách, cần thiết của Chiến dịch 500 ngày đêm nhưng chưa được quy định tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP để hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP theo trình tự, thủ tục quy định, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/9.



Về việc nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất tiếp nhận 5 dây chuyền công nghệ NGS-SNP tại 4 cơ sở giám định theo 2 giai đoạn; đề nghị Tập đoàn Vingroup chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà cung cấp thiết bị có năng lực và uy tín để mua sắm, tài trợ các dây chuyền công nghệ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ đào tạo và vận hành trong quá trình chuyển giao như đã cam kết.



Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp chủ động, chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup để xác định cụ thể các tiêu chuẩn, yêu cầu về công nghệ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn trong công tác tìm kiếm, quy tập, giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 hoàn thành trong tháng 10/2026, giai đoạn 2 hoàn thành trong tháng 3/2027.



Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các đối tác quốc tế nhằm huy động chuyên gia, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ NGS-SNP cho các đơn vị giám định. Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, bảo đảm đội ngũ kỹ thuật viên tại các cơ sở giám định trực thuộc các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế có đủ năng lực làm chủ công nghệ, khai thác, vận hành hệ thống hiệu quả ngay từ giai đoạn 1.



Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế chỉ đạo các đơn vị giám định trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập đoàn Vingroup để chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu các điều kiện cần thiết về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực vận hành... bảo đảm tiếp nhận và triển khai vận hành đồng bộ ngay từ giai đoạn 1./.