Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu tỉnh với cử tri các phường Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Sùng A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lào Cai thông tin tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh Lào Cai quý I/2026; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại hội nghị tiếp xúc có 7 ý kiến cử tri trên địa bàn tập trung nêu ý kiến về chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và các Chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các xã vùng cao (đường giao thông, điện, nước); y tế, an toàn thực phẩm; chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm cấp xã và chế độ phụ cấp…

Thông tin tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I đạt 8,03%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,1% kế hoạch Thủ tướng giao, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố toàn quốc...

Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cử tri các phường Âu Lâu, Văn Phú đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP theo hướng giao thêm quyền chủ động cho địa phương...

Tại hội nghị, theo thẩm quyền, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề.

Phó Thủ tướng cũng đã giải đáp các kiến nghị của cử tri về biên chế cấp xã, vị trí việc làm và chế độ phụ cấp. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ bám sát các tiêu chí đơn vị hành chính về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tính đặc thù để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chứng kiến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Lào Cai ủng hộ 1,3 tỷ đồng cho người có công, hộ nghèo và công nhân lao động; Công ty Cổ phần khai thác và chế biến kim loại thủ đô ủng hộ tỉnh Lào Cai 200 bộ máy vi tính.

* Sáng cùng ngày, tại phường Lào Cai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Tổ đại biểu số 02, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri của các xã, phường: Lào Cai, Cam Đường, Hợp Thành, Cốc San; kết nối trực tuyến đến 44 điểm cầu xã, phường khu vực phía Bắc Lào Cai.

Buổi tiếp xúc đã ghi nhận 29 ý kiến của 13 cử tri và 1 ý kiến trực tiếp bằng văn bản thể hiện ý thức trách nhiệm cao, đề xuất tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội và chính quyền các cấp trên các lĩnh vực. Theo đó, các cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh chế độ phụ cấp chức vụ cho lãnh đạo quản lý, cơ cấu tổ chức cán bộ tại Hội đồng nhân dân cấp xã; chế độ đối với công chức tại các địa phương là phường biên giới; nâng mức hưởng phụ cấp khu vực của xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 0,3 lên 0,5 hoặc cao hơn.

Cử tri phường Lào Cai kiến nghị về việc thu lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài vào và nghỉ tại khu vực biên giới đất liền; thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ phục vụ du lịch... Các cử tri đề nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...

Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri được đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội./.