Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ trước 30/3

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chu Thanh Vân - TTXVN

* Đẩy mạnh xây dựng thể chế và tổ chức bộ máy



Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao 96 nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026. Trong đó, có 2 nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 41 nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01/NQ-CP; 23 nhiệm vụ trọng tâm được giao bổ sung và 30 nhiệm vụ trong Chương trình công tác trình cấp có thẩm quyền.



Trong số 96 nhiệm vụ trên, có 32 nhiệm vụ về xây dựng thể chế. Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự kiến ban hành 46 thông tư theo thẩm quyền.



Năm 2025, Bộ Nội vụ đã trình 8 nhiệm vụ nhưng đến nay chưa được ban hành (có 1 nghị định không nằm trong chương trình công tác).



Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2026, Bộ Nội vụ được giao thực hiện 143 nhiệm vụ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã hoàn thành 41 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện trong hạn.



Bộ đã tham mưu trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; trình Chính phủ ban hành 5 nghị định, 2 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định; đồng thời ban hành theo thẩm quyền 2 thông tư và 6 văn bản hợp nhất.



Trong tháng 3, Bộ đã hoàn thành 6/8 nhiệm vụ được giao, 2 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục thực hiện, bảo đảm tiến độ.



Bộ Nội vụ cũng chủ động tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; kịp thời báo cáo tình hình trước, trong và sau bầu cử; xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc.



Đồng thời, Bộ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện cần thiết vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đi vào nền nếp, ổn định; hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức; Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức hướng đến cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy giá trị dữ liệu trong công tác cán bộ.



Bộ cũng tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức để đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031, trong đó đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả một năm thực hiện cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Tham mưu báo cáo của Đảng ủy Chính phủ tham gia ý kiến về đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.



Trong lĩnh vực lao động, Bộ tập trung bảo đảm ổn định quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đẩy mạnh dự báo, kết nối cung – cầu nhân lực; hoàn thiện thể chế về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tham mưu tổ chức tặng quà cho khoảng 1,6 triệu người có công nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ với tổng kinh phí hơn 1.162 tỷ đồng.



Tại cuộc họp, đại diện các vụ, cục, lãnh đạo Bộ đã thông tin thêm về tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ lớn trong năm 2026; nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ, để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.



Theo Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Bộ ý thức được trách nhiệm chính trị của Bộ và từng đồng chí lãnh đạo Bộ; quán triệt cụ thể hóa các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Ngay từ đầu năm 2026, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ đã chủ động triển khai công việc trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các kết quả đạt được là rất rõ nét.



* Hoàn thiện đề án cơ cấu thành viên Chính phủ



Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Bộ Nội vụ đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu tổ chức bầu cử và xây dựng thể chế, chính sách. Bộ đã sát sao, nắm vững tình hình, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cụ thể, đạt được kết quả rõ nét, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.



Cho rằng năm 2026 – năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm – nhiệm vụ đặt trên vai Bộ Nội vụ rất nặng nề, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ phải tiếp tục đổi mới về phương pháp và lề lối làm việc, duy trì nền nếp, phong cách, quyết tâm, quyết liệt, chất lượng, hiệu quả làm việc của từng đơn vị thuộc, trực thuộc bộ.



“Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ có rất nhiều việc sẽ tiếp tục giao cho Bộ”, nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng lưu ý, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, nhất là người đứng đầu, phải làm tốt công tác tham mưu. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo Bộ phải thường xuyên giao ban, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc để thống nhất về cách thức để giải quyết những vấn đề khó, những vấn đề mới; năng động, sáng tạo, linh hoạt bắt nhịp yêu cầu công việc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và những yêu cầu phát triển mới của đất nước, để tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc. Bộ phải rà soát lại quy chế làm việc để thực hiện thật nghiêm, phân công, phân nhiệm đảm bảo đúng tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả).



Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể vào hai đề án trình Bộ Chính trị với yêu cầu lãnh đạo Bộ phải họp quán xuyến, đôn đốc, phối hợp nhịp nhàng, trao đổi thống nhất trước khi báo cáo Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, bám sát các công việc được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm đúng tiến độ.



Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát lại tờ trình và hồ sơ liên quan đến Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên Chính phủ, để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình ra Quốc hội, hoàn thành chậm nhất là ngày 30/3.



Xác định năm 2026 là năm dành ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ phải gắn kết chặt chẽ với địa phương, có phương án tiếp tục tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở. Cùng với đó, bám nắm địa bàn để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết toàn diện những vấn đề phát sinh; lập tổ phản ứng nhanh của Bộ để nắm bắt thường xuyên và kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề được các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ ra, cũng như các vấn đề qua giám sát thường xuyên hàng tháng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan rà soát lại các nội dung kết luận của Bộ Chính trị từ ngày 1/7/2025 đến nay, chỉ rõ những nhiệm vụ nào đã xong, nhiệm vụ nào cần phải tiếp tục triển khai thực hiện; khẩn trương đánh giá nhanh việc thực hiện phân cấp, phân quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương.



Liên quan đến vấn đề xây dựng thể chế, Bộ cần rà soát kỹ, tích hợp các vấn đề có liên quan đến phân cấp, phân quyền; khẩn trương hoàn thiện các nghị định hướng dẫn các luật về công chức, viên chức, tiền lương, bảo hiểm xã hội./.