Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Cùng dự lễ có: Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân, thanh thiếu nhi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đưa ra trong Tháng Thanh niên và yêu cầu mỗi công trình, phần việc thanh niên đặt ra phải bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị, trúng, đúng vấn đề thực tiễn đặt ra; tạo chuyển biến rõ rệt và giá trị lâu dài. Đặc biệt, thanh niên phải thực sự tiên phong đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bứt phá trong khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Phó Thủ tướng nêu rõ, trước vận hội của kinh tế số và kinh tế tri thức, mỗi bạn trẻ cần nuôi dưỡng khát vọng lớn, dám nghĩ khác, dám làm mới, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm. Khởi nghiệp không chỉ để khẳng định bản thân, mà để kiến tạo giá trị, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động theo tinh thần rõ mục tiêu – rõ nội dung – rõ sản phẩm – rõ trách nhiệm – rõ hiệu quả, lấy kết quả đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo giá trị thành quả…

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Nhân dịp này, các đại biểu trao 30 suất quà cho gia đình chính sách; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên địa phương; 30 suất quà cho học sinh tiểu học và 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở xã Việt Tiến. Ban Tổ chức trao tặng các công trình an sinh xã hội gồm: 5ha cây phi lao chắn sóng; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên (mỗi mô hình gồm 2.000 con gà và 1 tấn thức ăn chăn nuôi); 3 Nhà nhân ái; thư viện; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người; 2 tuyến đường năng lượng mặt trời; 500 cây hoa ban, bàng, bồ đề; 250 thùng sữa, nước; 15 máy lọc nước và 200 cờ Tổ quốc,…

Tại lễ phát động, Trung ương Đoàn đã công bố và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công bố ca khúc chính thức của Đại hội. Ca khúc "Áo xanh gọi tương lai" của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) đã được trao Giải Đặc biệt, chính thức trở thành ca khúc của Đại hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham gia trồng cây tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã trồng cây xanh tại Khu tưởng niệm Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, thăm và làm việc với Trung tâm hành chính công phường Thành Sen.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ: Tháng 3 - Tháng Thanh niên, tháng của mùa xuân và tuổi trẻ. Trải qua 22 năm kể từ khi Đảng và Nhà nước quyết định chọn tháng Ba hằng năm là Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên các cấp đã chủ động, kiên trì tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.

Ý nghĩa của Tháng Thanh niên không chỉ được đo đếm bằng hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên đã và đang được triển khai mà đã trở thành một phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong công tác Đoàn. Đây là hình thức hiệu triệu đoàn viên, thanh niên thuộc nhiều khối đối tượng tham gia đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, việc khó, việc mới của địa phương, đơn vị, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn…

Kế thừa và phát huy những giá trị đã được bồi đắp trong những năm qua, Tháng Thanh niên năm nay tiếp tục được triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn. Các hoạt động tập trung hưởng ứng mạnh mẽ 2 phong trào thi đua do Chính phủ phát động: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; qua đó khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước./.