Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ phát động chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sự kiện do Bộ Công an chủ trì, nhằm hiện thực hoá Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, sự kiện cũng là cột mốc đánh dấu bước chuyển chiến lược trong công tác bảo vệ thế hệ tương lai trên không gian số - tiếp nối hành trình của Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Tri Thức phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hiện nay không gian mạng đã trở thành một phần trong học tập, vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em. Nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ. Đó có thể là những nội dung độc hại len lỏi vào đời sống của trẻ em mỗi ngày, là những lời xúc phạm, đe dọa trên mạng; Hay là những cú nhấp chuột tưởng như vô hại nhưng lại dẫn đến lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân và rất nhiều nguy cơ mà trẻ em chưa đủ khả năng để tự bảo vệ mình.

Các nguy cơ đó không ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong chiếc điện thoại hay không gian mạng mà các em tiếp cận mỗi ngày, mỗi giờ. Nếu người lớn chậm một bước, trẻ em có thể phải đối mặt với những tổn thương rất nặng nề trong thế giới ảo. Vì vậy, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng hôm nay không còn là câu chuyện của riêng gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và cộng đồng dân cư.

Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 càng có ý nghĩa đặc biệt khi đang chuẩn bị bước vào Tháng hành động vì trẻ em và chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đây là hành động thiết thực để thể hiện sự cam kết của chúng ta với trẻ em Việt Nam- Phó Thủ tướng cho biết.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, những thách thức còn rất lớn. Các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và có tính xuyên biên giới. Trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên và các tầng lớp nhân dân vẫn còn những mặt hạn chế. Điều đó đòi hỏi phải hành động đồng bộ hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và thiết thực cụ thể hơn.

Nhấn mạnh việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng đang đặt ra yêu cầu cấp bách và là chiến lược lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị trong giai đoạn 2026-2030, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo sự thống nhất đồng bộ trong hành động từ Trung ương cho đến cộng đồng dân cư.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ giải pháp; tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của các lực lượng chuyên trách; hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. Phải chủ động hơn trong việc cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em.

Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình; không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng mạng xã hội và các doanh nghiệp viễn thông, Phó Thủ tướng gửi đến thông điệp: tiếp tục phát huy mạnh mẽ trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm đạo đức, chung tay xây dựng môi trường số văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh và thân thiện hơn đối với trẻ em thân yêu của chúng ta.

Đối với các cháu thiếu nhi, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn các con chăm ngoan, học giỏi, sử dụng internet an toàn, hiểu biết và thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để trở thành công dân số tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, có văn hóa và sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành, cùng các bạn học sinh đã thực hiện nghi thức kích hoạt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, Bộ Y tế cam kết sẽ hành động quyết liệt, nghiêm túc và có trách nhiệm cao nhất để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, cụ thể: tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành, Bộ Y tế sẽ tổ chức tiếp tục rà soát, bổ sung và sửa đổi Luật Trẻ em cũng như các văn bản liên quan…

Bộ Y tế sẽ chủ trì tiến hành nghiên cứu khoa học thuộc về lĩnh vực sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ em dưới tác động của môi trường mạng; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và mạng lưới bảo vệ trẻ em./.