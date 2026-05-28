Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đề nghị WHO tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong cải cách y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những hỗ trợ của WHO trong suốt chặng đường 50 năm qua đối với sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sự đồng hành của WHO đã giúp Việt Nam sớm đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ trước đây và đề nghị WHO tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong cải cách hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.



Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Trưởng đại diện WHO Angela Pratt gửi lời chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trên cương vị mới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với quy mô, tốc độ và thành tựu trong công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam đạt được thời gian qua. Bà Angela Pratt khẳng định các ưu tiên của WHO hoàn toàn song trùng với định hướng phát triển của Chính phủ Việt Nam và cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Trao đổi về các định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, hai bên nhấn mạnh sự thống nhất cao trong các mục tiêu: phát triển y tế cơ sở, ứng phó biến đổi khí hậu, kiểm soát ô nhiễm môi trường và phòng chống tác hại của thuốc lá.Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là "lấy con người làm trung tâm", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc thiết lập mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp nhằm mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Phó Thủ tướng đề nghị WHO tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản trị cơ sở y tế, vận hành tổ chức hiệu quả và đặc biệt hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nguồn nhân lực y tế tuyến cơ sở.Về ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng, Phó Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam coi đây là vấn đề cấp bách nhưng cũng mang tính chiến lược lâu dài để phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị WHO hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công nghệ và đi sâu vào những dự án thực chất như thiết lập các trạm quan trắc, nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe để từ đó đưa ra các giải pháp mang tính bền vững.Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là với giới trẻ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế tập trung rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế, trong đó có việc chuẩn bị trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kỳ họp sắp tới. Việc kiểm soát sẽ được kết hợp đa chiều, vừa truyền thông nâng cao nhận thức, vừa thiết lập hành lang pháp lý thật chặt chẽ để ngăn chặn sự lan rộng của thuốc lá trong cộng đồng, đặc biệt là hướng tới đối tượng trẻ em và thanh niên nhằm bảo vệ sức khỏe giống nòi.Chia sẻ với các ý kiến của Phó Thủ tướng, đánh giá cao Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bà Angela Pratt coi đây là một văn kiện mạnh mẽ, mang tính chiến lược, phản ánh cam kết của Việt Nam đặt y tế vào trung tâm của sự phát triển. Trong đó, WHO đặc biệt đánh giá cao trọng tâm chuyển hướng sang phòng chống bệnh tật và tăng cường y tế cơ sở - nơi gần với người dân nhất nhằm đáp ứng sự thay đổi về mô hình bệnh tật và xu hướng già hóa dân số.Nhấn mạnh tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng, Trưởng đại diện WHO đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua.Với ưu tiên kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Trưởng đại diện WHO Angela Pratt đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và bày tỏ mong muốn Chính phủ ủng hộ việc trình Quốc hội thông qua việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với những quy định mạnh mẽ nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc và ngăn chặn người trẻ bắt đầu sử dụng thuốc lá.Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Trưởng Đại diện WHO Angela Pratt nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa Việt Nam và WHO, cùng nhau đồng hành vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng, người dân được bảo vệ sức khỏe toàn diện và có cuộc sống hạnh phúc./.