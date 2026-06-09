Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh phải khoa học, chất lượng, ấn tượng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, Quảng Ninh đã đạt và vượt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15. Quảng Ninh có quy mô dân số 1.523.400 người, diện tích tự nhiên 6.231,27 km2 (mức quy định lớn hơn hoặc bằng 2.500 km2). Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 55,56% (mức quy định trên 30%), tỷ lệ đô thị hóa đạt 81,23%.



Quảng Ninh cũng đạt tiêu chuẩn về vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng của cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia hoặc cấp vùng về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng hoặc cả nước.



Theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, để đạt tiêu chí đô thị loại I cần phải đạt ít nhất 12 tiêu chuẩn, hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã đạt 13/15 tiêu chuẩn. UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị công nhận Quảng Ninh là đô thị loại I. Về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh có 4/5 tiêu chí vượt, 1 tiêu chí đạt.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trình bày báo cáo về Đề án. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Tỉnh đã tổ chức lập hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và lấy ý kiến nhân dân. Kết quả có 99,96% số hộ gia đình đồng ý; trong đó có 14 địa phương đạt tỷ lệ đồng ý 100%; trình HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 3 với 100% đại biểu tán thành.



Tuy nhiên, quy trình đánh giá công nhận trình độ phát triển đô thị loại II, loại III; phân loại Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; chương trình phát triển đô thị phải căn cứ trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt. Hiện quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh chưa được phê duyệt.



Thống nhất với đánh giá Quảng Ninh đã đạt 7/7 tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết sẽ chủ động phối hợp với Quảng Ninh, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, chủ động hoàn thiện hồ sơ, không để nợ thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm kịp tiến độ trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội.



Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho hay Bộ đã phối hợp với tỉnh rà soát kỹ quy hoạch chung đô thị, gửi xin ý kiến các bộ, ngành trước khi họp Hội đồng thẩm định của quy hoạch.



Đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Đề án, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, khoa học, bài bản của các Bộ Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp với UBND tỉnh trong quá trình này. Đến nay, Quảng Ninh cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, trình tự hồ sơ đáp ứng được những yêu cầu cốt lõi nhất.



Nhấn mạnh mục tiêu thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương phải thực sự là một đô thị chất lượng, tạo sự phát triển cho địa phương nói riêng, mang yếu tố động lực, lan tỏa, là một cực tăng trưởng lớn của vùng Thủ đô và của đất nước nói chung, Phó Thủ tướng yêu cầu, khi đã được công nhận trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh phải đảm bảo được chất lượng đô thị bền vững.



Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Theo Phó Thủ tướng, Quảng Ninh là tỉnh phát triển, hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh đã có sự chuẩn bị từ rất sớm, rất xa, vì vậy không nên để nợ các tiêu chuẩn. Trình tự thủ tục phải đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ; điều kiện, tiêu chuẩn phải đạt ở mức cao nhất. Khi trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, hồ sơ Đề án phải khoa học, chất lượng, ấn tượng, mang bản sắc “Quảng Ninh”.



Phó Thủ tướng đề nghị, song song với việc hoàn thành hồ sơ phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075, Quảng Ninh phải chạy đua với thời gian, phối hợp với các bộ, ngành triển khai các bước liên quan đến phân loại đô thị loại I, hoàn thành chậm nhất trước ngày 5/7. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tờ trình, hoàn thiện các thủ tục liên quan, thẩm định đầy đủ, chặt chẽ hồ sơ Đề án trình Đảng ủy Chính phủ.



Lưu ý chất lượng quy hoạch đô thị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tránh việc sau khi công nhận vài năm lại điều chỉnh, bổ sung. Tỉnh tiếp thu ý kiến nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học chuyên sâu về lĩnh vực đô thị để hoàn tất nhiệm vụ quy hoạch với mục tiêu chất lượng là trên hết.



“Chúng ta xác định đây là một cực tăng trưởng vô cùng quan trọng của đất nước, cho nên phải quy hoạch thật tốt để sau này có một định hướng chiến lược cho sự phát triển tốt hơn của Quảng Ninh trong tương lai”, Phó Thủ tướng nêu rõ.



Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với Quảng Ninh hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện để trình Đảng ủy Chính phủ, lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng Chính phủ trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương. Tờ trình phải được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng, chú ý không để sơ sảy bất kỳ một chi tiết nào. Nội dung giải trình phải rõ ràng, mạch lạc, khoa học, bài bản, thuyết phục. Sau khi có kết luận của Hội nghị Trung ương 3, Đề án sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định./.