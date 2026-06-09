Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Giám đốc IMF khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Krisha Srinivasan, Giám đốc IMF khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, chuyến thăm và làm việc của ông Krisha Srinivasan diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam vừa hoàn tất kiến trúc chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam luôn coi IMF là một đối tác tư vấn có uy tín và là người bạn đồng hành tin cậy, Phó Thủ tướng nêu rõ. Các báo cáo đánh giá, khuyến nghị của IMF đối với Việt Nam luôn được Chính phủ Việt Nam lắng nghe, xem xét, nghiên cứu trong quá trình hoạch định chính sách.

Tại buổi tiếp, ông Krisha Srinivasan, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết, IMF đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Trong năm 2026, dù có tác động của các cú sốc bên ngoài, triển vọng của Việt Nam vẫn tích cực so với mặt bằng chung của khu vực. IMF cũng ghi nhận các phản ứng chính sách hiệu quả của Việt Nam, đặc biệt trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, qua đó góp phần giảm thiểu tác động của biến động giá năng lượng.

IMF đánh giá cao định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam, trong đó có mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức cao, hướng tới trở thành một trong 30 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới vào năm 2030. Đặc biệt, IMF ghi nhận cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Liên quan đến kế hoạch tăng đầu tư công trong trung và dài hạn, IMF cho rằng đây là định hướng tích cực. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô đầu tư công cần đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm khả năng huy động vốn và duy trì an toàn tài chính quốc gia. Theo IMF, để huy động hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển, Việt Nam cần tiếp tục phát triển thị trường vốn và thị trường nợ theo chiều sâu. IMF sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn.

Ông Krisha Srinivasan khẳng định IMF sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển khu vực tài chính, qua đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Ghi nhận những ý kiến của ông Krisha Srinivasan, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao báo cáo của IMF và các khuyến nghị liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, sử dụng thận trọng dư địa chính sách tiền tệ, ưu tiên dư địa tài khóa, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Về định hướng điều hành chính sách của năm 2026, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam khẳng định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với kiểm soát lạm phát và kiên định nguyên tắc không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính ngân hàng để lấy tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thiếu tính bền vững, đồng thời ghi nhận những quan ngại của IMF về rủi ro lạm phát và biến động giá năng lượng toàn cầu.

Chính phủ Việt Nam đang triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát lạm phát kỳ vọng, ổn định thị trường tiền tệ - ngoại hối, giảm thiểu tác động lan tỏa tới doanh nghiệp và người dân. Chính phủ Việt Nam cũng định hướng điều hành tỉ giá linh hoạt, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và nâng cao chất lượng dòng vốn để củng cố cán cân thanh toán quốc tế.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ nhận thức rõ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, như áp lực lạm phát đang gia tăng, tăng trưởng toàn cầu có xu hướng chậm lại và bảo hộ thương mại gia tăng và đặc biệt là biến động về địa chính trị và điều kiện tài chính quốc tế thắt chặt tiếp tục tạo áp lực mạnh mẽ lên xuất khẩu, tỷ giá và dòng vốn.

Phó Thủ tướng cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Việt Nam xác định cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng với 3 đòn bẩy trọng tâm là cải cách thể chế, hạ tầng chiến lược và phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ Việt Nam cũng xác định công tác hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai toàn diện, sâu rộng và thực chất. Việt Nam chủ động tham gia định hình các cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực và quốc tế để thực sự là một đối tác có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào cấu trúc kinh tế và quản trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả với IMF trong thời gian vừa qua, từ tham vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật đến đào tạo năng lực, đã có những đóng góp rất thiết thực vào quá trình hoạch định cũng như điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn IMF tiếp tục duy trì đối thoại chính sách thường xuyên với Chính phủ cũng như là các cơ quan trực thuộc Chính phủ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính./.