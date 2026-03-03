Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đến nay tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tương đương hơn 25% dự toán Trung ương giao; hoạt động đăng ký doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp thành lập mới, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư ngoài ngân sách được 7 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 54.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 523 triệu USD….

Kết quả này có sự đóng góp rất tích cực từ phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và cơ hội mà lịch sử đã trao cho tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được tỉnh Lâm Đồng coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ 27 dự án (gồm 21 dự án năng lượng gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện và 6 dự án thương mại, du lịch dịch vụ). Tổng các dự án liên quan đến diện tích trên 4.300 ha với tổng vốn đầu tư 63.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đã đầu tư 43.000 tỷ đồng. Các dự án bị khó khăn, vướng mắc và đình trệ lâu nhất khoảng hơn 10 năm nay.

Trong đó, Dự án Sân golf Đồi Cù Đà Lạt Palace vướng mắc vi phạm điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Hoàng Gia Đà Lạt thuộc phạm vi di tích danh lam thắng cảnh nhưng không xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh để chủ đầu tư dự án sân golf Đồi Cù xây dựng công trình trong Tòa nhà Câu lạc bộ Golf với quy mô lớn không giấy phép, sai giấy phép xây dựng, trong phạm vi di tích quốc gia, trên đất rừng phòng hộ; xác định đơn giá thuê đất hằng năm cho Dự án sân golf Đồi Cù không có căn cứ, có nguy cơ gây thất thoát, thất thu ngân sách nhà nước...

Sau khi nghe ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có kết luận chỉ đạo phương án xử lý đối với từng dự án. Quan điểm chung là áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 265/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV tập trung vào các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, đất đai, khoáng sản, nông nghiệp, và năng lượng. Tuy nhiên, điều kiện để áp dụng là những vi phạm phải có kết luận thanh tra, kiểm tra và đã xử lý cán bộ vi phạm; dự án trên phải được đưa vào danh sách các dự án cần tháo gỡ của Chính phủ và báo cáo cụ thể, chi tiết trên hệ thống 751 (do Bộ Tài chính vận hành).

Đối với những dự án vướng mắc do chồng lấn Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu hướng xử lý phù hợp thực tế. Các vướng mắc khác chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, do đó cần phân cấp cho tỉnh để chủ động giải quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Chúng ta đang đứng trước một thực tế là thấy hàng triệu tỷ đồng, hàng chục nghìn ha đất ở các dự án 'đắp chăn, đắp chiếu'. Đây là một sự lãng phí vô cùng, Bộ Chính trị đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo về vấn đề này. Nếu làm được chúng ta sẽ giải phóng được một nguồn lực rất lớn để đưa vào nền kinh tế, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển. Vì vậy, các đồng chí phải nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, phải tập trung tháo gỡ quyết liệt, hiệu quả, đi kèm với đó là phải xử lý nghiêm các sai phạm"./.