Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, tỉnh Hưng Yên đã trao hơn 400 suất quà và các trang thiết bị y tế tặng các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo và Trạm Y tế xã Ân Thi và Hồng Quang.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao quà cho Trạm Y tế xã Ân Thi và xã Hồng Quang. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thông tin nhanh một số kết quả nổi bật mà đất nước đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cần quan tâm, chăm lo hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tạo sinh kế để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cuộc sống đầy đủ, vươn lên thoát nghèo bền vững; mong các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.