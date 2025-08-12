Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Triển lãm 80 năm Quốc khánh bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, hiệu quả và tiết kiệm

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 -2/9/2025). Ảnh: Giang Thanh - baochinhphu.vn

Ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương đã phối hợp tích cực, hiệu quả, cố gắng tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị tổ chức Triển lãm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lưu ý, Thủ tướng đã ban hành Công điện 126 chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, phân công rất rõ nhiệm vụ, các ban, bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, công việc được phân công. Tập trung nguồn lực, vật lực, nhân lực, thực hiện 24/24 giờ, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Thường vụ, lãnh đạo các bộ quan tâm rà soát kỹ các công việc, trong đó có thẩm định, thông qua các nội dung tại Triển lãm, chuẩn bị kỹ các tài liệu, hình ảnh phản ánh đúng thực tiễn, xứng tầm sự kiện để đưa vào Triển lãm.



Các tỉnh, thành phố tham gia đầy đủ, bảo đảm triển khai đủ 34 toa tàu ẩm thực địa phương để giới thiệu tinh hoa ẩm thực và đặc sản của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.



Ngoài các chương trình nghệ thuật, hoạt động phụ trợ đã có trong chương trình, kế hoạch của Triển lãm, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất triển khai thêm các chương trình quảng bá, tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết hợp tác… tại Triển lãm. Qua đó giới thiệu tiềm năng, lợi thế, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư mới.



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, tư vấn quốc tế rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ ngày 6/8/2025, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể, thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định. Chuẩn bị kỹ càng, chu đáo công tác tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm.



Cùng với đó, xây dựng chương trình, nội dung chi tiết, các ấn phẩm, tài liệu cho họp báo sự kiện vào ngày 22/8/2025; có kế hoạch, phương án cụ thể để quản lý, vận hành Trung tâm Báo chí; khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Triển lãm trên các phương tiện truyền thông… để sự kiện được đông đảo nhân dân và công chúng biết đến, quan tâm và hưởng ứng tham gia.



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Triển lãm; nghiên cứu phương án chấm điểm các gian trưng bày; tổ chức các chương trình nghệ thuật trước, trong và sau Triển lãm; tổ chức công tác ẩm thực tại Triển lãm (chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng món ăn, đa dạng và hấp dẫn, cũng như bảo đảm vệ sinh môi trường).



Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì lập kế hoạch, danh sách và kế hoạch mời các đoàn lãnh đạo cấp cao tham quan Triển lãm trên cơ sở kết hợp với các đoàn tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm công tác đón tiếp chu đáo. Chủ trì mời khách quốc tế, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao, đại biểu khách quốc tế tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm.



Bộ Tài chính đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước tham gia và Bộ Xây dựng cử cán bộ kiểm định, thẩm định an toàn các thiết bị, kết cấu liên quan đến công trình, khu triển lãm, bảo đảm tuyệt đối an toàn.



UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố có phương án phân luồng giao thông, bảo đảm thông suốt, an toàn giao thông; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân và khách tham quan Triển lãm.



Các cơ quan báo chí tích cực triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về Triển lãm, tổ chức sản xuất nội dung, hình ảnh và phát hành trên các kênh phát thanh, truyền hình, trên các ấn phẩm, nhằm thu hút sự chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân, lan tỏa sâu rộng thông điệp của triển lãm ở trong nước cũng như quốc tế.



Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của mình, với tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết giúp Ban Chỉ đạo, Chính phủ thực hiện tốt công việc thi công cũng như nội dung cho Lễ khai mạc, bế mạc, đáp ứng được yêu cầu của Đảng và Nhà nước giao.



Nhấn mạnh Triển lãm là sự kiện quy mô lớn, phong phú về nội dung, là việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ, thời gian ngắn, yêu cầu cao… việc tham gia, tổ chức Triển lãm này là niềm tự hào và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả đều phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm kỷ niệm 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm.



Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thi công trưng bày Triển lãm từ ngày 1/8. Tiến độ thi công được cập nhật, báo cáo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trong các cuộc kiểm tra hàng ngày tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.



Dự kiến khai mạc Triển lãm vào 9 giờ ngày 28/8; bế mạc vào 20 giờ ngày 5/9, tại Sân khấu ngoài trời (sân Bắc), Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Trước đó, vào 9 giờ ngày 20/8 sẽ tổ chức kiểm tra và sơ duyệt, 9 giờ ngày 26/8 sẽ tổ chức tổng duyệt toàn bộ Triển lãm.



Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị bám sát thiết kế, tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian. Các tiểu ban rà soát lại hoạt động, cử cán bộ trực tại Triển lãm để giải quyết các vấn đề có thể xảy ra.



Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, cho biết Thông tấn xã Việt Nam đã có kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác thông tin, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Sự kiến nghị các bộ, ngành quan tâm trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin giới thiệu sự tham gia của bộ, ngành, lĩnh vực để báo chí tuyên truyền phong phú hơn./.