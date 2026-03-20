Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khảo sát và làm việc về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Tây Ninh

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thực hiện quét mã QR để khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Trong chương trình, Phó Thủ tướng đã đến khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bến Cầu và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bàng. Tại các điểm khảo sát, đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, cũng như các kiến nghị từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với UBND xã Bến Cầu về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Võ Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Bến Cầu cho biết, sau gần 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình kinh tế - xã hội của xã duy trì phát triển ổn định; việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm, chỉ số phục vụ ngày càng được nâng lên. An ninh trật tự, an toàn xã hội trong nội địa và khu vực biên giới được giữ vững, không phát sinh vấn đề phức tạp.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai mô hình, khối lượng công việc phát sinh lớn, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức còn mới, thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên việc xử lý công việc đôi lúc còn chậm. Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội bao quát nhiều lĩnh vực nhưng còn thiếu công chức có chuyên môn sâu về tài chính, quy hoạch, xây dựng, giáo dục và y tế, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Trảng Bàng cho biết, hiện nay việc bố trí nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường còn thiếu so với nhu cầu. Cụ thể, tổng số biên chế được giao là 9 chỉ tiêu; hiện có 7 công chức đang làm việc (đạt 78%), còn thiếu 2 chỉ tiêu so với biên chế được giao.

Theo ông Trần Minh Tâm, những khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai mô hình và cho biết các vướng mắc đã và đang từng bước được địa phương và tỉnh tháo gỡ. Trong đó, hệ thống mạng, phần mềm dùng chung, hệ thống quản lý văn bản điều hành còn xảy ra tình trạng gián đoạn; đội ngũ nhân lực được điều động từ nhiều địa phương khác nhau, chủ yếu từ các phường, xã cũ nên việc tiếp nhận, xử lý, tham mưu giải quyết thủ tục đôi lúc còn lúng túng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương những kết quả đạt được của các địa phương và tỉnh Tây Ninh, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các đơn vị trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Trảng Bàng và UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, phân bổ cán bộ, biên chế phù hợp; khắc phục tình trạng thiếu nhân lực và cán bộ chuyên môn sâu, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục. Cùng với đó, cần xác định rõ vị trí việc làm, nâng cao năng lực đội ngũ thông qua đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng phục vụ, kiến tạo, chủ động hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn.

Các địa phương cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; số hóa các lĩnh vực, đặc biệt trong hành chính công; kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu từ Đề án 06 của Bộ Công an với hệ thống trung tâm hành chính công. Đồng thời, quan tâm nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, kịp thời nhận diện, khắc phục những hạn chế, tránh lãng phí nguồn lực.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc kiến nghị, đề xuất phân bổ biên chế, nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, diện tích; phát huy thẩm quyền của địa phương trong bố trí kinh phí, bảo đảm điều kiện hoạt động.

Song song đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục giữ vững ổn định tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; bảo đảm kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững đà phát triển chung của đất nước./.