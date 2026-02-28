Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu rõ: Sự kiện là dịp để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, gắn kết trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới, là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Văn hóa dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần vững chắc giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan, từ dựng nước, giữ nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là động lực cho tương lai, thấm sâu vào đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng vừa qua đã tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm của văn hóa như một trụ cột phát triển bền vững, nhấn mạnh việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam...

Chương trình “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” với sự tham gia của đông đảo đồng bào. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, những định hướng trong Văn kiện Đại hội và Nghị quyết 80 không chỉ khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong nhận thức và hành động về văn hóa, mà còn chủ động nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức, thúc đẩy văn hóa trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc, hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Những năm qua, công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hàng nghìn lễ hội, sự kiện văn hóa đã được tổ chức hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước; qua đó khẳng định sức sống bền bỉ, trường tồn của văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tiếp tục tái hiện sinh động các nghi thức, lễ hội đặc trưng, tôn vinh vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín - những chủ thể văn hóa trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và trao truyền giá trị quý báu cho thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức sự kiện. Những nỗ lực đó là minh chứng cho sức mạnh của đại đoàn kết, nơi văn hóa trở thành cầu nối gắn bó cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80, chúng ta cần tiếp tục đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, biến nó thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, với các biện pháp cụ thể. Đó là: Tăng cường đầu tư chuyển đổi số để bảo tồn di sản, hỗ trợ nghệ nhân sử dụng công nghệ trong sáng tạo và trao truyền; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Các bên liên quan cần đa dạng hóa các hình thức giao lưu văn hóa, tận dụng sức mạnh của hội nhập quốc tế để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, biến sự phong phú của tài nguyên văn hóa thành cơ hội phát triển kinh tế. Làng Văn hóa cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tin tưởng rằng, phát huy tinh thần tự cường, tự tin, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ chính trị, cùng không gian văn hóa chan hòa, gắn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sẽ tạo nền tảng vững chắc để hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng to lớn của di sản văn hóa, qua đó tạo nên sức bật mới cho đất nước.

Sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm nay quy tụ hơn 300 nghệ nhân, những chủ thể sáng tạo và gìn giữ văn hóa đại diện cho 33 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng bào đã tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc, thể hiện vẻ đẹp phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, sự hiện diện của đồng bào các dân tộc từ khắp mọi miền đất nước, tái hiện những không gian văn hóa, nghi lễ và lễ hội truyền thống ngay tại “Ngôi nhà chung” 54 dân tộc Việt Nam trong sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là minh chứng sinh động cho quá trình đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống; qua đó khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tại sự kiện, các đại biểu đã tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer, dâng hương tại chùa Khmer; chúc Tết đồng bào các dân tộc; trồng cây lưu niệm và tham dự nghi lễ cầu mùa, cầu an, Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên.../.