Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Từng bước hình thành nền thi hành án số toàn diện, hiện đại, công khai, minh bạch

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Quản lý Thi hành án Dân sự. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong diễn văn kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 130/SL quy định thể thức thi hành các mệnh lệnh và bản án của Tòa án, đặt nền móng pháp lý cho sự hình thành và phát triển của công tác Thi hành án dân sự Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống Thi hành án dân sự không ngừng được hoàn thiện về thể chế, tổ chức và phương thức hoạt động; từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và giữ vững kỷ cương xã hội. Hệ thống Thi hành án dân sự đã bồi đắp những giá trị truyền thống cốt lõi: trung thành với Đảng, thượng tôn pháp luật, tận tụy phục vụ nhân dân, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính và không ngừng đổi mới. Đây là nền tảng để toàn hệ thống tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án Dân sự. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Kết quả công tác Thi hành án dân sự không chỉ trực tiếp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân mà còn góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, giữ vững kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.



Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, hệ thống Thi hành án dân sự đã tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, tín dụng - ngân hàng có giá trị lớn; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khơi thông nguồn lực cho phát triển và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.



Đặc biệt, sau hơn một năm triển khai mô hình tổ chức Thi hành án dân sự theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hệ thống đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn đã khẳng định chủ trương đổi mới mô hình tổ chức là đúng đắn, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy tốt hơn nguồn lực, nâng cao chất lượng tổ chức thi hành án và khả năng xử lý các vụ việc lớn, phức tạp trên phạm vi cả nước.



Cùng với đó, cuộc cách mạng chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Việc đưa Nền tảng số Thi hành án dân sự vào vận hành thống nhất trên toàn quốc, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo nền tảng xây dựng nền Thi hành án dân sự hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu biểu dương những nỗ lực và kết quả nổi bật của hệ thống Thi hành án dân sự đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Cùng với đó, quy mô của nền kinh tế không ngừng được mở rộng, khối lượng, tính chất phức tạp và giá trị các vụ việc phải thi hành ngày càng lớn.



Thi hành án dân sự đã trở thành một thiết chế quan trọng trong tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo lập môi trường pháp lý an toàn, minh bạch cho phát triển kinh tế - xã hội.



Trong bối cảnh đó, hệ thống Thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, đưa các nguồn lực đang bị tồn đọng trở lại phục vụ phát triển, củng cố niềm tin vào công lý và tạo lập môi trường pháp lý an toàn, minh bạch cho đầu tư, kinh doanh.



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2025; tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật; bảo đảm pháp luật về thi hành án dân sự được thực hiện thống nhất, thông suốt; không để khoảng trống pháp lý hoặc vướng mắc về thể chế làm chậm quá trình thi hành án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tất cả các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật và hiệu quả; lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và hiệu quả thu hồi tài sản làm thước đo.



Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 162-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng hệ thống Thi hành án dân sự tinh gọn, hiện đại. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt; quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự có bản lĩnh, liêm chính, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Đây là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn mới.



Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, bắt buộc và là chìa khóa nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được thực hiện thực chất, đồng bộ, làm thay đổi căn bản phương thức quản trị và tổ chức thi hành án. Do đó, cần hoàn thiện Nền tảng số Thi hành án dân sự; xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”, kết nối hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; từng bước hình thành nền thi hành án số toàn diện, hiện đại, công khai, minh bạch.

Tại buổi lễ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước. Cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số./.