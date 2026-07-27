Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại Tuyên Quang

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các hạng mục nhà lớp học đã thi công xong. Ảnh: TTXVN phát

Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường Tiểu học và một trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã Minh Tân. Sau khi hoàn thành, toàn bộ học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở của xã sẽ học tập tại trường. Dự án có quy mô 45 lớp với khoảng 1.575 học sinh, diện tích xây dựng hơn 41.500 m2, tổng mức đầu tư trên 251 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tự Lập là đơn vị thi công.

Đến nay, toàn bộ 15 hạng mục của dự án đã được triển khai, gồm 12 hạng mục xây mới và 3 hạng mục cải tạo. Trong đó, các hạng mục xây mới đã hoàn thành phần thô, đang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hệ thống điện, nước và phòng cháy, chữa cháy; các hạng mục cải tạo cũng đang được hoàn thiện. Tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 76%.

Theo kế hoạch, công trình sẽ đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 và tiếp nhận 100% học sinh ngay từ đầu năm học. Kinh phí dự kiến mua sắm trang thiết bị khoảng 11,878 tỷ đồng. Dự án đã được bố trí đủ vốn theo kế hoạch, trong đó giá trị giải ngân đạt gần 155 tỷ đồng, tương đương 61,7% tổng mức đầu tư.

Về công tác chuẩn bị năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã hướng dẫn UBND xã Minh Tân thành lập Tổ công tác tuyển sinh. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã tuyển sinh được 1.499 học sinh, trong đó có 1.310 học sinh đăng ký nội trú và 189 học sinh đăng ký bán trú. Việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cũng đang được triển khai theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà động viên nhà thầu thi công và các công nhân xây dựng công trình. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Tuyên Quang, chủ đầu tư và nhà thầu trong việc triển khai dự án, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra để công trình có thể đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới. Phó Thủ tướng yêu cầu nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm tuyệt đối chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị tại các hạng mục đã hoàn thiện.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu hạng mục nào hoàn thành phải tổ chức nghiệm thu, bàn giao và thực hiện kiểm toán theo quy định, tránh dồn việc vào cuối dự án. Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, cần đặc biệt quan tâm các yếu tố bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với việc hoàn thành công trình đúng tiến độ, điều quan trọng là tổ chức vận hành hiệu quả mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. Từ thực tiễn hoạt động của các trường được đưa vào sử dụng sớm, các địa phương cần tổng kết kinh nghiệm để chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ việc vận hành các trường khu vực biên giới và vùng khó khăn sẽ được đầu tư, hoàn thành trong thời gian tới./.