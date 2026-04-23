Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới)

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) và Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đây là Cơ sở dữ liệu được xây dựng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là một trong các nguồn văn bản chính thức phục vụ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; giúp người làm công tác rà soát có thể dễ dàng tra cứu, đối chiếu và xác định nội dung cần rà soát trên nền tảng dữ liệu thống nhất.

Sau hơn một thập kỷ vận hành và không ngừng hoàn thiện, hệ thống tiếp tục được nâng cấp lên phiên bản mới với năng lực xử lý và khai thác dữ liệu chuẩn hóa, khoa học hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật trên môi trường số.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác. Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành "dữ liệu có cấu trúc", cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động. Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao.



Đáng chú ý, lần đầu tiên, Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu 'Đúng - Đủ - Sạch - Sống' và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác. Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản quy phạm pháp luật được trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều cũng như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật Việt Nam. Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cũng giúp Cơ quan Nhà nước quản lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác. Trên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trở thành một trong những thành phần lõi của nền tảng số pháp luật Việt Nam. Đây còn là hạ tầng dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Trong giai đoạn tới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được định hình là nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược. Đó là: Hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; phát triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; thúc đẩy ứng dụng AI trong phân tích và cảnh báo pháp lý; hình thành nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; kiến tạo tri thức pháp luật số phục vụ toàn xã hội. Từ nền tảng công nghệ được chuẩn hóa, tích hợp AI và kết nối liên thông, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đang vượt qua giới hạn của một hệ thống thông tin truyền thống để trở thành hạ tầng tri thức pháp lý số quốc gia, nơi dữ liệu được "kích hoạt", chuyển hóa thành tri thức, hỗ trợ hành động và tạo lập niềm tin pháp lý cho toàn xã hội. Từ ngày 23/4/2026, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn/. Đối với Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống bao gồm: Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng pháp luật quốc gia và Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng pháp luật quốc gia là kênh cung cấp thông tin chính thống, phục vụ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tại đây, thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ về: Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tin tức hoạt động của các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tổng rà soát; toàn bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; liên kết với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cơ sở điều ước quốc tế; phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, hệ thống này giúp các cơ quan, đơn vị dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu và phương thức thực hiện kịp thời, thống nhất, chính xác.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật là một giải pháp chuyển đổi số toàn diện góp phần hoàn thiện nền tảng số pháp luật Việt Nam giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu theo hệ thống biểu mẫu thống nhất; dễ dàng tổng hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị rà soát; theo dõi tiến độ rà soát theo thời gian thực; kết xuất báo cáo nhanh chóng, chính xác; bảo đảm tính thống nhất của kết quả tổng rà soát trên toàn quốc.

