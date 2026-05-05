Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cổng Pháp luật quốc gia cung cấp dịch vụ pháp lý, phục vụ nhân dân miễn phí

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đề án "Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026 - 2030" cần thể hiện rõ, đây là kênh thông tin truyền thông chính thức về mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; cung cấp dịch vụ pháp lý trên tinh thần phục vụ nhân dân, không thực hiện dịch vụ để thu tiền từ người dân và doanh nghiệp.



Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch của Bộ triển khai xây dựng, khai trương và hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Tư pháp, Công an, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030".

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại, quy trình lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được thực hiện đầy đủ và đã trình hồ sơ lên Văn phòng Chính phủ.

Qua kết quả rà soát của Văn phòng Chính phủ cũng như báo cáo từ các đơn vị, Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Tư pháp đã tiếp thu cơ bản đầy đủ các ý kiến đóng góp; tuy nhiên, để văn bản đạt độ hoàn thiện cao nhất, cần phải làm rõ thêm một số định hướng mang tính chiến lược.

Về cơ bản, các bộ, ngành thống nhất với nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Tư pháp. Một số vấn đề còn tồn tại chủ yếu thuộc về kỹ thuật trình bày và một vài nội dung chuyên môn. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan để tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý, cần thể hiện rõ Cổng Pháp luật quốc gia là kênh thông tin truyền thông chính thức về mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

"Vấn đề cốt lõi là phải xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả, xác định rõ mức độ và phạm vi thông tin được cung cấp công khai", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, các đơn vị cần phối hợp rà soát chi tiết, phân định trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện sau này. Cụ thể, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối cho hệ thống. Các bộ, ngành khác có trách nhiệm cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý thông tin một cách minh bạch. Cơ sở dữ liệu phải được xác định là hệ thống thống nhất, bao gồm dữ liệu của các cơ quan trung ương và địa phương.

"Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ pháp lý, quan điểm chỉ đạo là cung cấp dịch vụ pháp lý trên tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn toàn miễn phí; không thực hiện dịch vụ để thu tiền từ người dân và doanh nghiệp", Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh và đề nghị Bộ Tài chính lưu ý nội dung này để có phương án bố trí ngân sách phù hợp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ và dự thảo Quyết định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/5./.