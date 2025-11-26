Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp bà June Kunugi, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và đại diện các bộ, ngành liên quan của Việt Nam. Phía đoàn công tác của Liên hợp quốc có bà Sophie Kiladze, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em; ông Philip D. Jaffé, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em; bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ niềm vui được đón tiếp đoàn; khẳng định Việt Nam và UNICEF, cùng các tổ chức liên quan của Liên hợp quốc có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, có bề dày lịch sử.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, UNICEF là tổ chức quốc tế đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ với Việt Nam vào năm 1975, ngay sau khi đất nước thống nhất, đánh dấu một quan hệ đối tác lâu dài. Đồng thời, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em mà không có bảo lưu bất kỳ điều khoản nào. Việt Nam luôn coi UNICEF là một trong những đối tác phát triển quan trọng và bền chặt nhất, đã đồng hành cùng Chính phủ trong suốt quá trình xây dựng chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và can thiệp hiệu quả.

Dẫn chứng những hỗ trợ của UNICEF, từ những hoạt động cứu nạn, dinh dưỡng học đường, vaccine, cho đến việc cung cấp hàng triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh, Phó Thủ tướng khẳng định những hỗ trợ của UNICEF đã đến với từng con người và những vùng sâu, vùng xa nhất của Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dành thời gian tiếp đoàn, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tốc độ phát triển và sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến trẻ em trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ chia buồn sâu sắc với những mất mát về sinh mạng và thiệt hại do bão lũ, lở đất gần đây tại Việt Nam.