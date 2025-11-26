Tin tức
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương
Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và đại diện các bộ, ngành liên quan của Việt Nam. Phía đoàn công tác của Liên hợp quốc có bà Sophie Kiladze, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em; ông Philip D. Jaffé, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em; bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ niềm vui được đón tiếp đoàn; khẳng định Việt Nam và UNICEF, cùng các tổ chức liên quan của Liên hợp quốc có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, có bề dày lịch sử.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, UNICEF là tổ chức quốc tế đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ với Việt Nam vào năm 1975, ngay sau khi đất nước thống nhất, đánh dấu một quan hệ đối tác lâu dài. Đồng thời, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em mà không có bảo lưu bất kỳ điều khoản nào. Việt Nam luôn coi UNICEF là một trong những đối tác phát triển quan trọng và bền chặt nhất, đã đồng hành cùng Chính phủ trong suốt quá trình xây dựng chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và can thiệp hiệu quả.
Dẫn chứng những hỗ trợ của UNICEF, từ những hoạt động cứu nạn, dinh dưỡng học đường, vaccine, cho đến việc cung cấp hàng triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh, Phó Thủ tướng khẳng định những hỗ trợ của UNICEF đã đến với từng con người và những vùng sâu, vùng xa nhất của Việt Nam.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dành thời gian tiếp đoàn, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tốc độ phát triển và sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến trẻ em trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ chia buồn sâu sắc với những mất mát về sinh mạng và thiệt hại do bão lũ, lở đất gần đây tại Việt Nam.
Về chính sách phát triển, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trẻ em là trung tâm, trọng tâm trong hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Việc đầu tư cho trẻ em được coi là đầu tư chiến lược cho tương lai đất nước, phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Việt Nam đang đẩy mạnh nhiều cải cách lớn trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội, như miễn học phí và tập trung xây dựng 248 trường nội trú liên cấp. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm không vì sự phát triển kinh tế mà bỏ lại các vấn đề về an sinh xã hội.
Giám đốc June Kunugi nhấn mạnh, UNICEF tin tưởng việc Việt Nam đầu tư vào trẻ em là nền tảng của xã hội, của sự phát triển nguồn nhân lực, cũng như bảo vệ quyền trẻ em đã tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và bền vững hơn. Đây là động lực chính cho sự tiến bộ và thành công của Việt Nam.
Giám đốc June Kunugi mong muốn Việt Nam chia sẻ các mô hình tốt và kinh nghiệm tiến bộ trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua Hợp tác Nam-Nam, đặc biệt trong việc ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn và có trách nhiệm để tăng cường dịch vụ hỗ trợ trẻ em.
Giám đốc June Kunugi cũng cho biết, UNICEF đề xuất lấy mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em của Việt Nam là một điển hình chứng minh cách thức đầu tư vào trẻ em hài hòa với phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao các khuyến nghị của UNICEF; đề nghị UNICEF tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và huy động mạnh mẽ nguồn lực quốc tế cho Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt trong nhận diện các vấn đề mới nổi và thực hiện các chương trình hỗ trợ cụ thể như dinh dưỡng học đường và chuyển đổi số.
Phó Thủ tướng tin tưởng quan hệ đối tác tin cậy, trách nhiệm và tầm nhìn chung giữa Việt Nam và UNICEF sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều kết quả thiết thực cho trẻ em Việt Nam./.