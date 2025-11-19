Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là nền tảng cho phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Quỳnh Nguyễn/Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường. Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

* Nơi khai sinh nhiều ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời, nơi khai sinh nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn hiện đại đầu tiên của Việt Nam.



Cách đây 80 năm, chỉ ít ngày sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Ban Đại học Văn khoa - tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra đời. Trong 80 năm hình thành và phát triển, với các tên gọi khác nhau, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đi qua một hành trình lịch sử đặc biệt, gắn bó chặt chẽ với những giai đoạn lịch sử của dân tộc.



Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đạt được, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước.



Nhà trường đã phát huy vai trò chủ chốt trong công tác tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; biên soạn và xây dựng Khung chương trình dạy tiếng Việt và Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, hình thành thương hiệu giáo dục quốc gia lâu đời nhất về đào tạo nhân lực cho các ngành khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như ngành Hán Nôm, ngành Tôn giáo học, ngành Nhân học, Lịch sử, Văn hóa, Khảo cổ học.



Hiện nhà trường có 28 chương trình đào tạo đại học, 36 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 32 chương trình đào tạo Tiến sĩ, khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng các chương trình đào tạo đầu tiên, nhiều bậc từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước.



Công tác nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng với nhiều công trình khoa học được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia được ứng dụng trong hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn được xác định là nền tảng cho phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Không có khoa học cơ bản vững mạnh thì không thể có khoa học ứng dụng đột phá, càng không thể có chiến lược phát triển độc lập và bền vững. Vì vậy, trường cần tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Phó Thủ tướng đề nghị trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo, bồi dưỡng, gắn kết giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng; phát triển các chương trình chuyên ngành, liên ngành, chính quy và ngắn hạn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đặc biệt là các công trình có giá trị lý luận - thực tiễn phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, chủ động tham gia tư vấn chiến lược trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, truyền thông, quản trị xã hội, đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng dư luận xã hội.



Nhà trường cần tích cực tham gia vào xây dựng, triển khai các nghị quyết của Trung ương về văn hóa - giáo dục; bồi dưỡng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam; góp phần làm cho văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững đất nước.



Nhà trường cũng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số nhân văn. Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ, mà cần trở thành chuyển đổi về cách nghĩ, cách sống, cách làm việc, cách giao tiếp trên nền tảng số - hướng tới “nhân văn số”, “văn hóa số”, “công dân số có trách nhiệm”, đóng góp vào xây dựng hệ sinh thái tri thức mở quốc gia.



Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Trường chủ động hội nhập quốc tế để trở thành một địa chỉ uy tín trong hợp tác học thuật toàn cầu, trên nguyên tắc giữ vững bản sắc, chủ động tiếp thu tinh hoa nhân loại và làm giàu thêm, lan tỏa trí tuệ Việt Nam ra thế giới.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.