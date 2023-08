Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Saudi Arabia

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng Du lịch Saudi Arabia, ông Ahmed bin Aqeel-Khateeb. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Năm 2024, hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm này, đặc biệt là việc quảng bá du lịch, giao lưu, văn hóa, nghệ thuật nhằm giới thiệu đất nước, con người, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.



Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác không chỉ với Saudi Arabia mà còn với các nước trong cộng đồng Arab và các quốc gia Hồi giáo.

Phó Thủ tướng cho biết, Saudi Arabia hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 32,4% so với năm 2021. Ông hy vọng trong thời gian tới, hợp tác đầu tư giữa hai nước sẽ có những bước phát triển tích cực, hiệu quả hơn nữa, trong đó có hợp tác phát triển năng lượng xanh.



Vừa qua, Việt Nam ban hành Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030". Đây là đề án đầu tiên đưa ra các định hướng lớn mang tầm quốc gia nhằm khai mở thị trường Halal giàu tiềm năng với Saudi Arabia là một trong những đối tác và thị trường ưu tiên.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Saudi Arabia hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal và tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ theo tiêu chuẩn Hồi giáo Halal tại Saudia Arabia cũng như các nước Hồi giáo, thông qua đầu tư sản xuất, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm, qua đó tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và du lịch giữa hai nước.



Cho biết tiềm năng nông nghiệp của Việt Nam rất lớn và đang hướng tới sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, Phó Thủ tướng đề nghị, Saudi Arabia tạo điều kiện nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo, chè, hạt tiêu, cà phê, cao su, hàng dệt may…



Về Quỹ Saudi Arabia vì sự phát triển (SFD), thời gian qua Quỹ đã cấp vốn vay ưu đãi cho 13 dự án của Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ngài Bộ trưởng, trên cương vị Chủ tịch Điều hành Quỹ tiếp tục ủng hộ tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam và Quỹ, tạo điều kiện tiếp tục có các khoản vay ưu đãi cho các dự án an sinh xã hội cho Việt Nam.



Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) từ năm 1981, thuộc Ủy ban Đông Á - Thái Bình Dương. Cảm ơn UNWTO đã hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như quy hoạch du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn, với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành, Ngài Bộ trưởng sẽ tích cực thúc đẩy Tổ chức này tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tổ chức các sự kiện lớn của UNWTO tại Việt Nam giống như Hội nghị du lịch tâm linh tại Tràng An, Bái Đính năm 2013, Hội nghị Du lịch Thể thao tại Đà Nẵng năm 2017.



Phó Thủ tướng cũng đề nghị Saudi Arabia quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là những sản phẩm người dân Arab có nhu cầu để kết nối du lịch hai nước.



Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Ahmed bin Aqeel-Khateeb, Bộ trưởng Bộ Du lịch Saudi Arabia gửi lời chào trân trọng của Quốc Vương và Thái Tử Vương quốc Saudi Arabia đến các vị lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; chúc mừng Việt Nam nhân ngày Lễ Quốc khánh 2/9. Bộ trưởng Bộ Du lịch Saudi Arabia cho biết, hôm qua ông đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và rất ấn tượng với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.



Điểm lại những kết quả hợp tác thành công giữa hai nước trong hơn 20 năm qua, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển của Saudi Arabia trong thời gian tới, Bộ trưởng Ahmed bin Aqeel-Khateeb bày tỏ mong muốn, Việt Nam và Saudi Arabia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như: Năng lượng (hóa dầu, năng lượng xanh), đầu tư, công nghiệp chế tạo, văn hóa, công nghiệp Halal, đặc biệt là hợp tác phát triển du lịch, thể thao…

Bộ trưởng Ahmed bin Aqeel-Khateeb khẳng định, Saudi Arabia sẽ hỗ trợ hết sức cho các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Saudi Arabia cũng như các nước trong khu vực Trung Đông./.