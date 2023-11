Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn ANZ Shayne Elliott. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Việt Nam luôn hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam với tiềm lực tài chính và khoa học - công nghệ cũng như phát triển và ứng dụng các sản phẩm tài chính ngân hàng mới, đã góp phần vào tiến trình hiện đại hóa khu vực ngân hàng.



Các ngân hàng nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam, đồng thời là cầu nối giúp các công ty và tổ chức tín dụng trong nước tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế, phát triển kinh doanh ra nước ngoài.



Đánh giá cao hoạt động của Tập đoàn ANZ với mạng lưới toàn cầu với hơn 8,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại 29 quốc gia trên thế giới, là một trong bốn ngân hàng lớn nhất tại Australia và là ngân hàng lớn nhất New Zealand, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tại Việt Nam, ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam (năm 1993) và cũng là ngân hàng đầu tiên lắp đặt máy ATM ở Việt Nam (năm 2000).



Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng ANZ Việt Nam có các chỉ tiêu hoạt động rất hiệu quả. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng, với tiềm lực tài chính lớn, kinh nghiệm hoạt động trên trường quốc tế cũng như tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Ngân hàng ANZ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng nói riêng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam vẫn giữ được ổn định, kinh tế tăng trưởng khá cao so với khu vực. Các yếu tố về chính trị, xã hội, văn hóa, đối ngoại,… đều giữ được ổn định.



Phó Thủ tướng mong muốn Ngân hàng ANZ đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời)… thu hút những nhà đầu tư uy tín vào Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm quản trị với hệ thống ngân hàng của Việt Nam.



Nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam với Australia và New Zealand đang phát triển tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại - tài chính có nhiều bước tiến vượt bậc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, vừa qua, Việt Nam đã đón các lãnh đạo cấp cao hai nước thăm chính thức. Tại các chuyến thăm này, lãnh đạo cấp cao hai bên đều nhất trí tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư của doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tài chính-ngân hàng.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ANZ quan tâm ủng hộ, triển khai các hoạt động đầu tư theo tuyên bố chung của lãnh đạo 2 bên, để qua đó góp phần đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam với Australia và New Zealand.



Đồng thời đề nghị ANZ chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, phát triển dịch vụ ngoại hối, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp. Tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, tham gia tài trợ vốn cho các lĩnh vực tăng trưởng xanh, tài chính xanh để đồng hành cùng Việt Nam đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực này, cũng như tiếp tục đóng góp cho các hợp tác tại khu vực tiểu vùng Mekong.



Tổng Giám đốc ANZ cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dành thời gian đón tiếp; khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của ANZ với tiềm năng phát triển rất kỳ vọng.



Cho biết, hiện tại ANZ đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao; nhiều nhà đầu tư tới Việt Nam quan tâm tới chuyển đổi xanh, phát triển nền kinh tế giảm phát thải,… Tổng Giám đốc ANZ mong muốn được đóng góp thiết thực vào quá trình này. ANZ cũng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp lớn của Việt Nam chinh phục thị trường thế giới./.