Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chào mừng Ngài Park Byeong-Seug và các nghị sỹ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ, chuyến thăm diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” và đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt giao lưu giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển tốt đẹp hơn.

Theo Phó Thủ tướng, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1992), tuy không dài nhưng quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác song phương giữa các nước. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, đặc biệt là hợp tác trên nhiều lĩnh vực phát triển nhanh, hiệu quả, thực chất. Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu về đầu tư trực tiếp (lũy kế đạt 82,2 tỷ USD); thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; thứ ba về hợp tác thương mại (đạt 88 tỷ USD năm 2022).

Điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác là sự hiện diện của hơn 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, đã trở thành biểu tượng sinh động cho giao lưu chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Như lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định, hai nước đã trở thành “người bạn tốt, đối tác tốt, thông gia tốt” của nhau.

Cho rằng, trên cương vị là Ủy viên Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ngài Park Byeong-seug quan tâm thúc đẩy triển khai một số trọng tâm hợp tác. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tương xứng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong thực thi pháp luật trên biển, đề nghị Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng mong muốn hai nước mở rộng quy mô thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; Hàn Quốc tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước này; mở rộng quy mô cung cấp ODA cho Việt Nam...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm xây dựng cộng đồng Hàn Quốc - Việt Nam an toàn, bền vững, ngày càng phát triển, tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dành thời gian đón tiếp đoàn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cố gắng tăng mức ưu đãi tối đa đối với các chương trình tài trợ cho Việt Nam, đặc biệt là chương trình cho vay song phương từ Quỹ hợp tác và phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Quỹ xúc tiến phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDPF); quan tâm cải thiện cân bằng cán cân thương mại song phương. Năm 2024, Hàn Quốc sẽ tăng hạn ngạch cho lao động nước ngoài, mở ra cơ hội cho người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

Thông tin về sản lượng hàng hóa của Hàn Quốc được vận chuyển đi qua vùng Biển Đông là rất lớn, Ngài Park Byeong-seug khẳng định, Hàn Quốc luôn khẳng định quan điểm nhất quán các hoạt động ở khu vực Biển Đông cần tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế; ủng hộ việc bảo đảm an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề nghị Việt Nam đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho chuyên gia và lao động tay nghề cao nước này vào làm việc; đồng thời giải quyết nhu cầu học tập cho con em Hàn Quốc và các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Nhu cầu học sinh nhập học hiện rất cao, bên cạnh gia đình của các chuyên gia thì công nhân, gia đình đa văn hóa cũng có nhu cầu rất lớn, nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng được.

Trước đề xuất này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, để các chuyên gia, lao động tay nghề cao của Hàn Quốc hoạt động ở Việt Nam lâu dài thì vấn đề bảo đảm việc học tập của con cái rất quan trọng. Hai nước đều có truyền thống quan tâm đến việc học hành, nhu cầu học tập của người Hàn Quốc và kiều bào Hàn Quốc là chính đáng. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp cận với UBND Hà Nội để có giải pháp bố trí quỹ đất phù hợp; bày tỏ sẵn sàng giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ sớm sửa đổi các quy định để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc thu hút nguồn lực, hoạt động hiệu quả hơn./.