Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm với nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp và mong muốn đưa hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hy Lạp phát huy vai trò trong việc thúc đẩy phê chuẩn và giám sát thực thi các hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa…; đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác về vận tải biển, cảng biển - logistics, đóng tàu, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, nghiên cứu thúc đẩy việc mở đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác lâu dài.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cảm ơn Hy Lạp là một trong những nước thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); đề nghị phía Hy Lạp tiếp tục ủng hộ, vận động các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định, đồng thời thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) ghi nhận hững nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống IUU thời gian qua, sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã thông báo cho phía Hy Lạp về thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thành tựu mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp. Ảnh: Xuân Tùng-TTXVN

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của phía Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hy Lạp tại khu vực Đông Nam Á và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu, thế mạnh bổ trợ.

Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác song phương đang phát triển tích cực, đặc biệt là kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định, đạt 580 triệu USD năm 2025; khẳng định dư địa hợp tác còn nhiều, cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tìm kiếm cơ hội và xúc tiến hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis khẳng định Hy Lạp mong muốn EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí đánh giá hai nước chia sẻ giá trị chung về hòa bình và thượng tôn luật pháp quốc tế; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp trên Biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới./.