Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nghe giới thiệu về các giải pháp camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần MK Vision. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN Chuyến thăm nhằm đánh giá năng lực làm chủ công nghệ và định hướng phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực AI Camera.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tham quan dây chuyền sản xuất, khu trưng bày sản phẩm và các giải pháp AI Camera do Công ty MK Vision nghiên cứu, phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của MK Vision trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển năng lực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an oninh dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp công nghệ Việt Nam.

Để thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nghiên cứu, lựa chọn một số doanh nghiệp có năng lực làm “đầu tàu” phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, đồng thời xây dựng mạng lưới doanh nghiệp nòng cốt phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm từng bước làm chủ công nghệ AI Camera tại Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, công bố định hướng về hệ thống tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm AI Camera; thúc đẩy các mô hình hợp tác “3 nhà”; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại hóa và đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ kịp thời nắm bắt và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách mới; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược.

MK Vision là công ty thành viên của Tập đoàn MK (MK Group) – đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ thông minh, giải pháp xác thực và an ninh bảo mật tại Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết đã làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm AI Camera, từ thiết kế cơ khí, quang học, phần cứng điện tử đến phát triển phần mềm nhúng, nền tảng quản lý video (VMS), hệ thống quản lý sự kiện (EMS) và nền tảng thuật toán AI.



Nhà máy của MK Vision tại Phú Thọ được trang bị 2 dây chuyền SMT và hơn 3 dây chuyền lắp ráp – đóng gói, với công suất khoảng 1,2 triệu sản phẩm mỗi năm, đáp ứng các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015, IPC-A-610 và RoHS. Doanh nghiệp hiện là đối tác ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) duy nhất của Ambarella tại Đông Nam Á, đồng thời hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ cảm biến ảnh nhiệt thế hệ mới phục vụ các ứng dụng an ninh, y tế và công nghiệp.



Theo doanh nghiệp, AI Camera xử lý tại biên (Edge AI Camera) là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược, được ví như “giác quan của Chính phủ số”, cho phép thu thập và xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị, qua đó nâng cao tốc độ phản hồi, giảm chi phí hạ tầng và tăng cường bảo mật. Thị trường AI Camera toàn cầu của công ty hiện có quy mô khoảng 93 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm; riêng phân khúc AI Camera tăng trưởng khoảng 22%. Tại Việt Nam, thị trường camera ước đạt 1,2 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 13% mỗi năm.



Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc MK Vision cho biết, việc làm chủ công nghệ AI Camera không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an ninh dữ liệu và chủ quyền số quốc gia. Doanh nghiệp kỳ vọng, với sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành, các sản phẩm “Make in Vietnam” có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.



Tại buổi làm việc, MK Vision kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống AI Camera, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, bảo mật phần cứng và mã hóa dữ liệu. Doanh nghiệp cũng đề xuất thúc đẩy cơ chế hợp tác “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi như chip xử lý, cảm biến hình ảnh và ống kính quang học, từng bước hình thành chuỗi cung ứng công nghệ trong nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị tăng cường chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng và ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước./.

