Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về Nghị định hướng dẫn Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và các văn bản cần ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

*Rà soát tiến độ xây dựng các văn bản



Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, Bộ đã cơ bản hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản theo tiến độ được giao, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đo lường và dự án Luật Bưu chính.



Bộ Khoa học và Công nghệ đồng thời triển khai xây dựng 3 nghị định về hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia; hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia cùng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.



Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung hoàn thiện dự thảo với các nhóm chính sách mới; đề nghị Bộ Tư pháp sớm có ý kiến để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm mục tiêu trình Chính phủ trước ngày 20/6/2026.



Đối với dự thảo Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Chính phủ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương thành lập quỹ theo hướng tinh gọn, giao đơn vị hiện có trực tiếp quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và không trùng lặp với các quỹ hiện có. Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất, có thể nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ này cho các quỹ hiện hành, trong đó Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) được đánh giá phù hợp hơn với định hướng ứng dụng, còn Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) thiên về nghiên cứu.



Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn hướng dẫn các bộ, cơ quan quy trình triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn; đề nghị các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gửi Bộ trước ngày 20/6 để thẩm định, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6.



Bộ Khoa học và Công nghệ cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2026: Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng Chỉ thị về đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026 trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng và trình Chính phủ Đề án thành lập và phát triển Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Bộ Tư pháp đang rà soát lần cuối dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao, dự kiến ngày 17/6 sẽ ban hành báo cáo thẩm định; sau đó, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.



Đối với dự thảo Nghị định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhất trí với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nghiên cứu mở rộng chức năng, nhiệm vụ của các quỹ hiện có, không nên thành lập quỹ mới. Tuy nhiên, nếu lựa chọn phương án này, ông Nguyễn Thanh Tú đề xuất cần khẩn trương sửa đổi quy định liên quan đối với các quỹ hiện hành nhằm bổ sung nhiệm vụ mới, bảo đảm triển khai hiệu quả các hoạt động liên quan.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được chủ động triển khai sớm bảo đảm đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội.



*Cân nhắc kỹ lưỡng việc thành lập thêm một quỹ mới

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về Nghị định hướng dẫn Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và các văn bản cần ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, trong tháng 6/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, trình ban hành: Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao và Nghị định hướng dẫn một số điều, biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số, sớm đưa các chính sách vào cuộc sống. Đối với các nội dung còn vướng mắc mang tính kỹ thuật trong quá trình thẩm định, các cơ quan cần chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý, bảo đảm yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng hồ sơ phải gửi đi gửi lại nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ.

Liên quan đến Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần cân nhắc kỹ lưỡng việc thành lập thêm một quỹ mới, nhất là khi đã có các quỹ đang hoạt động. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của các quỹ hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tránh phát sinh đầu mối mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn, gửi Bộ trước thời hạn quy định để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30/6.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn nợ theo kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình Chính phủ trong tháng 6/2026. Phó Thủ tướng lưu ý, đối với các nhiệm vụ liên ngành, cần xác định rõ cơ quan đầu mối và người chịu trách nhiệm, tránh tình trạng một nhiệm vụ do nhiều đầu mối cùng phụ trách dẫn đến khó khăn trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026 trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện Đề án về: thành lập và phát triển Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu; phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến chuyển đổi số.../.