Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về việc thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về thành lập Khu Công nghệ cao Hưng Yên. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến cho biết, Văn phòng Chính phủ đã rà soát hồ sơ do Bộ Khoa học và Công nghệ trình về việc xem xét quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Bộ Khoa học và Công nghệ đã lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở rà soát, Văn phòng Chính phủ cơ bản thống nhất với đề xuất thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến cho biết, Văn phòng Chính phủ đã rà soát hồ sơ do Bộ Khoa học và Công nghệ trình về việc xem xét quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Bộ Khoa học và Công nghệ đã lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở rà soát, Văn phòng Chính phủ cơ bản thống nhất với đề xuất thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Liên quan đến thẩm quyền quyết định thành lập, ông Trần Anh Tiến đề nghị làm rõ việc áp dụng quy định chuyển tiếp của Luật Công nghệ cao năm 2025. Theo đó, Luật Công nghệ cao năm 2008 quy định thẩm quyền quyết định thành lập thuộc Thủ tướng Chính phủ, trong khi Luật Công nghệ cao năm 2025 quy định thẩm quyền này thuộc UBND cấp tỉnh. Quy định chuyển tiếp của luật mới đối với các hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ cao đã tiếp nhận trước ngày luật có hiệu lực cần được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các cơ quan liên quan cho ý kiến thống nhất. Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; trường hợp thuộc thẩm quyền của địa phương sẽ thực hiện theo quy định của Luật Công nghệ cao năm 2025.



Về Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, hồ sơ cần tiếp tục được hoàn thiện và làm rõ thẩm quyền ban hành Quy chế hoạt động theo quy định chuyển tiếp của Luật Công nghệ cao năm 2025.



Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn bày tỏ sự đồng tình, quy định chuyển tiếp của Luật Công nghệ cao năm 2025 đã xác định rõ, trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ cao được tiếp nhận trước khi luật có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008. Theo đó, việc thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên vẫn thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với việc ban hành Quy chế hoạt động, Bộ đề nghị nghiên cứu phương án Thủ tướng ủy quyền cho UBND tỉnh Hưng Yên ban hành, phù hợp với định hướng phân cấp của Luật Công nghệ cao năm 2025.



Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp cho rằng việc thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên và ban hành Quy chế hoạt động vẫn thực hiện theo quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008. Đồng thời, có thể nghiên cứu phương án Thủ tướng quyết định thành lập khu công nghệ cao và giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế hoạt động, vừa bảo đảm đúng quy định chuyển tiếp, vừa phù hợp với chủ trương phân cấp theo Luật Công nghệ cao năm 2025.



Thông tin tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, khu công nghệ cao dự kiến đặt tại địa bàn xã Hoàn Long và xã Việt Yên, với quy mô nghiên cứu 496,1 ha. Vị trí này cho phép Khu công nghệ cao Hưng Yên thu hút trực tiếp nguồn nhân lực, tri thức chất lượng cao từ Hà Nội, đồng thời kết nối chuỗi cung ứng sản xuất và logistics của toàn Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình).



Trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Hưng Yên đang tập trung mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế-xã hội, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được triển khai thực hiện trong thời gian qua.



Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Phó Thủ tướng cho ý kiến về hai nội dung. Cụ thể, theo quy định, thẩm quyền quyết định thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên thuộc Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến quy định về việc ủy quyền cho UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy chế hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tư pháp, tiếp tục rà soát, nghiên cứu quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để hoàn thiện quy định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai và tránh phát sinh vướng mắc về sau.



Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký quyết định thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; trong quyết định giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế hoạt động của khu công nghệ cao.

