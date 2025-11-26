Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB)

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự hỗ trợ của WB đối với Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tính từ năm 1993 đến nay, WB luôn là một trong những nhà tài trợ quốc tế có quy mô hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam. Tính đến hết năm 2024, WB đã tài trợ cho Việt Nam 180 chương trình/ dự án với tổng số vốn hơn 26 tỷ USD, trong đó tổng giá trị vay đã ký kết khoảng 23 tỷ USD. Những dự án trên đã tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực kho bạc, ngân hàng…

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, trong Báo cáo "Việt Nam trỗi dậy – Con đường hướng tới tương lai thu nhập cao" được WB công bố mới đây đã nêu 4 khuyến nghị rất thiết thực đối với Việt Nam về: Đầu tư chiều sâu cho con người và chuyển đổi số; Mở rộng đầu tư công và nâng cao hiệu quả đầu tư công; củng cố quản lý và giám sát khu vực tài chính để giảm rủi ro hệ thống; thúc đẩy chuyển đổi xanh – nâng cao năng lực nguồn nhân lực và cải cách thể chế cơ bản.

Đề xuất định hướng hợp tác chính trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị WB tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực WB có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cấp bách như hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng sạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu; hợp tác ODA và vốn ưu đãi với các hình thức tài chính phát triển mới cho hạ tầng giao thông, thích ứng ven biển; triển khai các khoản vay khí hậu theo phương thức "đồng lợi ích khí hậu";…