Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp nguyên Phó Thủ tướng Singapore

Bày tỏ niềm vui đón tiếp ông Vương Thụy Kiệt, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc điểm lại tình hình quan hệ giữa hai nước, cho rằng, mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp trong rất nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ, tài chính. Đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của Vietnam Singapore Industrial Park - VISIP, mô hình điển hình về phát triển khu công nghiệp hiệu quả tại Việt Nam.



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Vương Thụy Kiệt, nguyên Phó Thủ tướng Singapore, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ một số kết quả kinh tế Việt Nam đã đạt được trong năm 2025 và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới; cho biết, Việt Nam đang triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược là đột phá về cơ sở hạ tầng; đột phá về thể chế và đột phá về nguồn nhân lực. Trong đó, Việt Nam đang triển khai kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại hai địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết và Chính phủ ban hành nhiều Nghị định để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trân trọng chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam mời ông Vương Thụy Kiệt làm cố vấn cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; bày tỏ mong muốn ông Vương Thụy Kiệt chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế thực sự trở thành một môi trường thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực; kinh nghiệm ứng phó với những tác động tiêu cực của thị trường tài chính thế giới; cơ chế, giải pháp để Trung tâm Tài chính quốc tế chống lại nạn rửa tiền, lợi dụng chính sách thuế…



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và ông Vương Thụy Kiệt, nguyên Phó Thủ tướng Singapore trao tặng phẩm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Bày tỏ niềm vui gặp Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này, ông Vương Thụy Kiệt trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có lời mời làm cố vấn Trung tâm Tài chính quốc tế; đánh giá cao Việt Nam có tầm nhìn và triển khai những bước ban đầu cho sự hình thành, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm có được sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Singapore.



Ông Vương Thụy Kiệt cho rằng quan hệ Singapore và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hóa… Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, rất cần tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước và phát triển ASEAN năng động và sáng tạo hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư thế giới và không chỉ phát triển kinh tế mà còn phát triển trên nhiều khía cạnh khác.



Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, ông Vương Thụy Kiệt cho rằng, tiềm năng phát triển của Việt Nam lớn hơn Singapore rất nhiều và những đột phá chiến lược của Việt Nam chắc chắn sẽ hỗ trợ lớn cho Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Việt Nam có thế mạnh cho sự phát triển như dân số đông, hệ thống giáo dục đang phát triển nhanh, giới trẻ năng động, đam mê khởi nghiệp… Trong thời đại hiện nay, xây dựng sự phát triển quốc gia phải quan tâm đến yếu tố “người dân” và trên nền tảng khoa học và công nghệ, bởi đây là những yếu tố quyết định đến chất lượng cuộc sống người dân cũng như sự bền vững của nền kinh tế./.