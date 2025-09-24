Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Kim Sung Tae, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK). Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc điểm lại những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành đối tác hàng đầu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế, đầu tư, thương mại là trụ cột quan trọng, điểm sáng trong tổng thể quan hệ hai nước. Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua và những định hướng phát triển quan trọng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững…

Bày tỏ vinh dự được gặp Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và chúc mừng những kết quả rực rỡ Việt Nam đã đạt được về phát triển kinh tế thời gian qua, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Sung Tae chia sẻ về việc thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài của IBK tại Việt Nam; kỳ vọng sẽ có những đóng góp quan trọng đối với việc phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, nhất là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; tham gia các dự án liên quan đến hạ tầng; đầu tư tài chính…



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ủng hộ Ngân hàng IBK thành lập pháp nhân mới tại Việt Nam; bày tỏ ấn tượng với kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc, trong đó có những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc đã phát triển trở thành những tập đoàn lớn có thương hiệu quốc tế.



Phó Thủ tướng cho biết tại Việt Nam có hơn 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng số hơn 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế. Hiện Việt Nam đang triển khai các giải pháp để thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển bền vững, hiệu quả…



Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Chủ tịch IBK đã trao đổi về các nội dung: Hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng mối liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp toàn cầu; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới…



Ông Kim Sung Tae cũng chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác giữa Chính phủ với ngân hàng trong việc triển khai chương trình bảo lãnh vốn vay đối với các hộ kinh doanh theo hạn mức để hỗ trợ các hộ kinh doanh phục hồi sau đại dịch COVID-19; hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi sau khủng hoảng kinh tế, tài chính, tiền tệ…



Đối với việc xử lý hồ sơ xin cấp phép thành lập ngân hàng nước ngoài 100% vốn tại Việt Nam của IBK, Phó Thủ tướng cho biết: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tiếp tục xử lý việc cấp phép cho IBK theo thủ tục, trình tự quy định; nhấn mạnh "về chủ trương, chúng tôi luôn ủng hộ, mong muốn IBK sẽ tiếp tục gặt hái những thành công và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế Việt Nam".



IBK là ngân hàng do Chính phủ Hàn Quốc thành lập vào năm 1961, Nhà nước nắm cổ phần 68,5%, có nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), trong đó dư nợ cho SME hiện nay chiếm 82% tổng dư nợ của IBK. Tính đến tháng 6/2025, IBK có khoảng 14.000 nhân viên, 625 chi nhánh tại Hàn Quốc, 60 chi nhánh ở nước ngoài, trong đó có 2 chi nhánh tại Việt Nam (tại Việt Nam, IBK thành lập 2 chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 2024, tổng tài sản của IBK đạt 320 tỷ USD, lợi nhuận ròng ghi nhận tương đương 1,9 tỷ USD, có xếp hạng tín nhiệm quốc tế cao nhất Hàn Quốc./.