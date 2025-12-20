Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc hội kiến Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc)

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gặp Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong. Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Hong Kong, Phó Thủ tướng chúc mừng Hong Kong vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khoá 8. Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn tôn trọng, ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, Luật Cơ bản và các quy chế liên quan của Hong Kong, ủng hộ Hong Kong phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc; luôn ủng hộ, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hong Kong về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và du lịch.

Chào mừng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác Chính phủ Việt Nam, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu tin tưởng chuyến thăm, làm việc tại Hong Kong lần này của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam; coi trọng và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp, làm phong phú cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu bày tỏ vui mừng và chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, tin tưởng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế; khẳng định chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam và quan hệ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong - Việt Nam.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc và kết quả các chuyến thăm giữa lãnh đạo Việt Nam và Hong Kong, trọng tâm là: đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thiết lập các khuôn khổ hợp tác; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, tài chính, trong đó Hong Kong sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tài chính tiền tệ, nhất là việc xây dựng và vận hành sàn giao dịch vàng; thúc đẩy hợp tác kết nối chiến lược, khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư trong lĩnh vực kết nối hạ tầng quy mô lớn, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, kết nối hai thị trường chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường Hong Kong.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp bảo hộ công dân, tư pháp và thực thi pháp luật, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong. Đánh giá cao thành tích học tập của các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học hàng đầu của Hong Kong, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu bày tỏ sẵn sàng cung cấp thêm học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam, mong muốn mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động; phối hợp hiệu quả trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác kinh tế đa phương mà hai bên là thành viên, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhân dịp thăm Hong Kong, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ đầu tư Vina Capital Jonnathan Choi. Tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, nhất là chính sách thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC); khẳng định sẵn sàng đầu tư vào IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như kết nối các nhà đầu tư Trung Quốc và Hong Kong trong các lĩnh vực mới như tài chính xanh, tài sản số...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ đầu tư Vina Capital Jonnathan Choi. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác đã đến thăm trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và làm việc với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán. Phó Thủ tướng khen ngợi nỗ lực của cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán trong thúc đẩy Việt Nam - Hong Kong, đặc biệt là quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng thương mại vượt bậc giữa hai bên (trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng khoảng 73% so với cùng kỳ năm 2024).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao quà tặng của đoàn công tác cho Tổng Lãnh sự Việt Nam Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong

Từ ngày 17-19/12, đoàn đã tiến hành khảo sát tại Thượng Hải và Hong Kong, làm việc với lãnh đạo Hội đồng vàng thế giới tại Thượng Hải, Sở Giao dịch Chứng khoán và Tương lai Hong Kong, Sở Giao dịch vàng Hong Kong... để trao đổi kinh nghiệm xây dựng, vận hành Sàn giao dịch vàng, tìm hiểu khuôn khổ pháp lý và chính sách quản lý thị trường vàng./.