Tin tức
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: EU là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam
Nhấn mạnh bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, Phó Thủ tướng nêu rõ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy thương mại công bằng và phát triển bền vững. Việt Nam coi EU là đối tác tin cậy, lâu dài và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai bên.
Phát biểu tại sự kiện, các đại biểu nhấn mạnh diễn đàn không chỉ là không gian đối thoại chính sách mà còn là nền tảng kết nối đầu tư thực chất, nhằm chuyển hóa các cam kết hợp tác thành dự án cụ thể trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.
Tâm điểm của diễn đàn là việc EU công bố gói đầu tư hơn 560 triệu euro dành cho Việt Nam, tập trung vào chuyển dịch năng lượng, phát triển giao thông bền vững và nâng cao năng lực hạ tầng.
Cao ủy phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) Jozef Síkela cho biết, đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch và phát triển bền vững tại Việt Nam. Những dự án này cho thấy cách Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu được triển khai trong thực tế - kết hợp nguồn tài chính công, các ngân hàng phát triển và khu vực tư nhân để tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và tăng cường tính bền vững. Trong đó, dự án nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái công suất 1.200 MW được xem là một trong những khoản đầu tư trọng điểm, góp phần ổn định hệ thống điện và nâng cao khả năng tích hợp năng lượng tái tạo.
Một điểm nhấn khác của diễn đàn là việc thúc đẩy tài chính xanh và hỗ trợ khu vực tư nhân. Thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu euro giữa Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Techcombank được công bố nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và giao thông sạch.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer cho biết EIB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn tài chính dài hạn, chuyên môn kỹ thuật và các tiêu chuẩn cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Bên cạnh đối thoại chính sách, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam còn chứng kiến việc công bố nhiều thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp EU và Việt Nam trong các lĩnh vực vận tải, logistics, y tế số và công nghiệp, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế và mở rộng chuỗi giá trị. Diễn đàn cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cầu nối tháo gỡ rào cản, thúc đẩy hợp tác thực chất và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, tiếp cận các nguồn lực quốc tế. Thông qua Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, EU tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó góp phần đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích lâu dài./.