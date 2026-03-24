Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền

Chiều 24/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
  Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN  

 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ, ngành,… kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện báo cáo với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rành mạch, phân công công việc cụ thể, chính xác để triển khai trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo sự phân công ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch; tăng cường đầu tư nhân lực, công nghệ cho công tác phòng chống rửa tiền; nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật để đồng bộ với các kết luận của cấp có thẩm quyền;…
  Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ảnh: An Đăng - TTXVN  
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ ngành nỗ lực, thực hiện đúng nhiệm vụ theo kế hoạch,  phù hợp quy định pháp luật quốc gia và thông lệ quốc tế; tập trung tài liệu, dữ liệu, báo cáo rõ ràng, mạch lạc,… thể hiện rõ nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống rửa tiền./.

Báo ảnh Việt Nam / TTXVN

Xem thêm

