Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thăm, chúc Tết tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đánh giá cao những nỗ lực, kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và mở rộng không gian phát triển, Lào Cai đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, chăm lo tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn và tin tưởng tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện, vì cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2025, mặc dù khối lượng công việc lớn trong bối cảnh hợp nhất tỉnh và năm cuối nhiệm kỳ, song với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự đồng thuận của nhân dân, Lào Cai đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tăng trưởng 8,14%, đứng thứ 2 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách đạt 21.689 tỷ đồng, vượt 60% dự toán Trung ương giao, mức cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,5%; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán, tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo Tết cho nhân dân. Toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 8.700 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; cơ bản hoàn thành 470 căn nhà bị ảnh hưởng do thiên tai. Dự kiến, dịp Tết năm nay, tỉnh trao 77.110 suất quà với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân cũng được triển khai đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thị trường hàng hóa Tết ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tại đây, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác trao 2.800 suất quà, trị giá 4 tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; trong đó, dành 500 suất quà cho nhân dân phường Yên Bái.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã Bát Xát và xã Trịnh Tường. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn Công tác đến chúc Tết và tặng quà cho nhân dân xã Bát Xát và Trịnh Tường.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu của hai xã trong các lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương hai cấp phục vụ tốt nhân dân trên địa bàn vùng biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh và đất nước. Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán của các địa phương chu đáo, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng trao tặng hơn 1.000 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi xã Bát Xát và Trịnh Tường. Những phần quà này, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, hơi ấm của Trung ương gửi tới đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc, góp phần giúp các gia đình đón Tết thêm đầm ấm, đủ đầy, bình yên.

Mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên xây dựng Bát Xát, Trịnh Tường và tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai và các địa phương, những bà con được nhận quà hôm nay sẽ lan tỏa tinh thần và quyết tâm mới xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, quê hương giàu đẹp, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đến chúc Tết và tặng quà các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát; thăm, động viên thầy trò Trường THPT Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh, tặng quà lưu niệm cho nhà trường và tham gia trồng cây trong khuôn viên trường./.