Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại An Giang

Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế cho biết, về tổ chức bộ máy, ở khối Đảng và đoàn thể, phường đã thành lập 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy gồm Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng thời tổ chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.



Đối với khối chính quyền, phường đã thành lập 3 phòng chuyên môn gồm Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa -Xã hội và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; đồng thời tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công và một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.



Tổng biên chế cán bộ, công chức của xã thuộc khối chính quyền hiện có 49 người. Sau 9 tháng vận hành mô hình mới, đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của phường cơ bản phát huy được năng lực, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thông suốt, góp phần duy trì sự thống nhất trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.



Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn gặp không ít khó khăn. Một số quy định về phân cấp, ủy quyền giữa các ngành, lĩnh vực còn chưa thống nhất; còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc thiếu hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng cho địa phương trong thực hiện. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực ở địa phương còn mỏng, năng lực chuyên môn sâu của một số công chức chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền.



Trên địa bàn phường hiện có 11 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 1 Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, 9 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo và Trạm Y tế phường trực thuộc UBND phường.



Theo báo cáo của phường Vĩnh Tế, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính, đất đai, xây dựng, tư pháp- hộ tịch, văn hóa-xã hội,… đã được phân cấp về cấp phường.



Việc phân cấp, ủy quyền cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giúp địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong giải quyết công việc; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.



Phường Vĩnh Tế kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh khung biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo định hướng tại Công văn số 09/CV-BCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về định hướng bố trí biên chế cán bộ, công chức và viên chức khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng phù hợp hơn với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc thực tế của Ủy ban nhân dân cấp xã hiện nay, nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.



Ngoài ra, cần sớm ban hành quy định về định mức biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo hướng tăng số lượng so với định mức tạm thời hiện nay, phù hợp với khối lượng công việc ngày càng lớn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...



Theo ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ở các phòng chuyên môn và tương đương, viên chức trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định về số lượng và chất lượng, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm thực hiện, trong đó, tập trung vào nội dung bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu vị trí công tác, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện nhiệm vụ ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025 đến nay, tỉnh An Giang đã điều động, tăng cường, biệt phái 2.178 công chức, viên chức cho cấp xã, phường, đặc khu vận hành bộ máy mới.



Đồng thời, các sở, ban ngành tỉnh An Giang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở 63 lớp bồi dưỡng, tập huấn với 11.518 lượt cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó tập trung đào tạo sau đại học đối với lĩnh vực y tế, giáo dục; bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về pháp luật, công tác kiểm tra, giám sát… cho đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp xã.



Mặt khác, tỉnh tiếp tục sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp và xây dựng phương án xử lý cán bộ, trụ sở dôi dư sau sắp xếp.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) về tình hình hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phường Vĩnh Tế và tỉnh An Giang trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, cơ bản đáp ứng yêu cầu, bộ máy hoạt động ổn định, đồng bộ và hiệu quả.



Quá trình triển khai, An Giang đã chủ động điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nhiều nội dung để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Một trong những vấn đề cốt lõi được chú trọng là công tác tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự. Tỉnh An Giang đã kịp thời sắp xếp, điều động, luân chuyển và tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở nhằm củng cố các vị trí cần thiết, bảo đảm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã.



Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền bước đầu được tỉnh An Giang thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý. Dù còn một số khó khăn, vướng mắc, nhưng trong bối cảnh thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao, những kết quả đạt được bước đầu là rất đáng ghi nhận.



Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, làm việc với phường Vĩnh Tế và tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hiện nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa sâu sát, toàn diện, việc phân cấp, phân quyền còn bị động, chưa bao trùm,… đòi hỏi phải thúc đẩy chuyển đổi số hơn nữa, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phường Vĩnh Tế và tỉnh An Giang trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, cơ bản đáp ứng yêu cầu, bộ máy hoạt động ổn định, đồng bộ và hiệu quả.Quá trình triển khai, An Giang đã chủ động điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nhiều nội dung để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Một trong những vấn đề cốt lõi được chú trọng là công tác tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự. Tỉnh An Giang đã kịp thời sắp xếp, điều động, luân chuyển và tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở nhằm củng cố các vị trí cần thiết, bảo đảm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã.Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền bước đầu được tỉnh An Giang thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý. Dù còn một số khó khăn, vướng mắc, nhưng trong bối cảnh thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao, những kết quả đạt được bước đầu là rất đáng ghi nhận.Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, làm việc với phường Vĩnh Tế và tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hiện nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa sâu sát, toàn diện, việc phân cấp, phân quyền còn bị động, chưa bao trùm,… đòi hỏi phải thúc đẩy chuyển đổi số hơn nữa, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.