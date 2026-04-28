Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri tại Điện Biên

Cử tri đã nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên báo cáo Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri kiến nghị về những vướng mắc từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Trong đó, cử tri xã Sính Phình phản ánh việc áp dụng Sổ tay điện tử trong sinh hoạt chi bộ bước đầu mang lại hiệu quả, song còn nhiều bất cập với đảng viên khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa do điều kiện kinh tế và hạ tầng công nghệ còn hạn chế. Việc thiếu trang thiết bị như máy tính, máy in khiến công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ gặp khó khăn, phát sinh chi phí và thời gian. Cử tri đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng, giảm bớt hồ sơ, giấy tờ không cần thiết; xem xét điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với các chức danh ở cấp xã, nhất là Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND, cán bộ phòng chuyên môn, nhằm bảo đảm tương xứng với khối lượng công việc và trách nhiệm trong bối cảnh mới.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến với các xã, phường trong toàn tỉnh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Liên quan đến đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, nhiều ý kiến cho rằng mức hỗ trợ hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là khi phải di chuyển xa để tham gia các cuộc họp hoặc triển khai nhiệm vụ. Việc nghiên cứu bổ sung chế độ công tác phí, nâng mức phụ cấp được xem là cần thiết để tạo động lực, giữ chân lực lượng này. Một số ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn về chủ trương sáp nhập thôn, bản trong thời gian tới, nhất là tại khu vực địa hình phức tạp, dân cư phân tán. Do đó, cử tri đề nghị cần có đánh giá toàn diện, phù hợp với đặc thù vùng miền, tránh gây khó khăn trong quản lý và tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Về phát triển kinh tế - xã hội, cử tri kiến nghị tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như giống cây trồng, vật tư đầu vào; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia.

Tại các xã như Xa Dung, Tủa Thàng, Nậm Nèn, cử tri tập trung kiến nghị đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường liên bản, đường kết nối trung tâm xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, đi lại và tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Bên cạnh đó, việc cải cách chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã cũng được đề cập, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tương xứng với khối lượng công việc ngày càng tăng khi cấp xã trở thành cấp trực tiếp thực hiện phần lớn nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, như nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải, cải tạo Quốc lộ 279, những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy giao thương khu vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng và đời sống nhân dân. Việc hoàn thiện thể chế tiếp tục là “đột phá của đột phá”, với yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi; tháo gỡ các điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Chính phủ tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy hiệu quả công việc và mức độ phục vụ nhân dân làm thước đo.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải; tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nhất là du lịch, nông – lâm nghiệp, kinh tế biên giới. Các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở sẽ được nghiên cứu tổng thể trong Đề án cải cách tiền lương sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; việc sắp xếp thôn, bản sẽ được thực hiện thận trọng, phù hợp đặc thù từng địa bàn. Đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như Quốc lộ 12, Quốc lộ 279, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, cân đối nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; địa phương chủ động chuẩn bị hạ tầng, nhất là khu vực cửa khẩu, nhằm nâng cao hiệu quả kết nối và phát triển kinh tế vùng biên...

Trước đó, chiều 27/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Di tích Đồi E2; Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và các Nghĩa trang Liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên/.