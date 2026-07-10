Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng: Ninh Bình phát huy động lực mới để tăng trưởng hai con số

Điểm sáng tăng trưởng nhưng vẫn còn những "điểm nghẽn" cần tháo gỡ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá địa phương là một trong số ít tỉnh, thành phố duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.



Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Phương – TTXVN



Theo Phó Thủ tướng, điểm sáng của Ninh Bình là sự bứt phá của khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; hiệu quả huy động nguồn lực xã hội khi khu vực ngoài ngân sách đóng góp khoảng 78-80% tổng nguồn lực cho tăng trưởng. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm nhấn khi tỉnh đứng thứ 5 cả nước về thu hút FDI mới, đứng thứ 9 về tổng vốn đăng ký với gần 17 tỷ USD. Các chỉ số cải cách hành chính như PCI, PAR Index và SIPAS cũng tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đồng đều; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động kỹ thuật cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hạ tầng giao thông nội tỉnh và kết nối liên vùng cần tiếp tục được đầu tư để giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh.



Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026 và xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh quyết liệt thực hiện phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ. Đồng thời, tỉnh cần phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nhất là các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch để sớm đưa nguồn lực vào khai thác.

Đối với thu hút FDI chất lượng cao, Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển trọng tâm thu hút đầu tư từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao như AI, điện toán đám mây và đổi mới sáng tạo; phát huy lợi thế kinh tế biển, logistics, nuôi trồng thủy sản, điện gió ngoài khơi; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế ban đêm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí.

Cùng với đó, địa phương cần tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, các tuyến giao thông huyết mạch, cảng biển, đường sắt tốc độ cao và nghiên cứu quy hoạch sân bay; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền.

Ninh Bình kiến nghị nhiều cơ chế tạo động lực phát triển mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết, sau hợp nhất, tỉnh đã tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển, hình thành một chỉnh thể mới với đầy đủ lợi thế về di sản, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển, logistics, giáo dục, y tế và văn hóa.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Phương – TTXVN

Tỉnh đề nghị quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hoàn thiện Đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; xem xét cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ, khu vực lấn biển, cảng nước sâu, trung tâm logistics, khu thương mại tự do ven biển, các dự án năng lượng sạch, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đầu tư, hạ tầng truyền tải, cung ứng điện cho các dự án động lực.

Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long và các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu hướng tuyến, vị trí ga và công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương; quan tâm bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, bảo tồn di sản, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 2026. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,44%, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước đạt 34.636 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 84 dự án, trong đó có 25 dự án FDI với tổng vốn 432,6 triệu USD; thành lập mới 3.048 doanh nghiệp, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Tỉnh xác định các cực tăng trưởng trọng điểm gồm Khu kinh tế Ninh Cơ và kinh tế biển; khu vực Hoa Lư - Tràng An với kinh tế di sản, du lịch và dịch vụ chất lượng cao; các trung tâm công nghiệp, đô thị, logistics, đổi mới sáng tạo cùng hệ thống khu, cụm công nghiệp gắn với các tuyến giao thông chiến lược.

Để giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh sẽ tập trung phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành động lực tăng trưởng của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng; đầu tư các tuyến giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và ga đường sắt tốc độ cao; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích, thảo luận, làm rõ các kiến nghị của tỉnh Ninh Bình liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới; trọng tâm là các giải pháp về đảm bảo hạ tầng năng lượng, thúc đẩy công nghiệp mũi nhọn, định hình sản xuất ô tô, điện tử, vật liệu xây dựng làm động lực tăng trưởng chính; đẩy nhanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu lớn; tối ưu hóa quỹ đất, phát huy kinh tế di sản và ứng phó thách thức môi trường; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao./.