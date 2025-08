Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, “xanh” và bền vững trên bản đồ du lịch thế giới

* Tăng trưởng cả về lượng và chất

Ngày 15/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1532/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thể hiện sự quan tâm và quyết tâm rất lớn của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực du lịch - một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Chính phủ trong phát triển du lịch.



Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, quá trình phục hồi và tăng tốc phát triển du lịch được các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, tích cực, trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 08-NQ/CP của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch 2017, các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương được tăng cường hơn qua nhiều hoạt động nổi bật, tạo động lực cho du lịch phục hồi và tăng tốc phát triển bền vững.



Công tác xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát triển thị trường. Nội dung quảng bá, xúc tiến được đổi mới hiệu quả với việc tổ chức thành công Chương trình xúc tiến Du lịch – Điện ảnh Việt Nam tại kinh đô điện ảnh Hollywood (Hoa Kỳ), quảng bá giới thiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes (Pháp)…



Việt Nam là một trong ba điểm đến dẫn đầu tăng trưởng khách quốc tế ở Đông Nam Á. Du lịch Việt Nam được một số tổ chức giải thưởng và báo chí du lịch có uy tín quốc tế đánh giá cao, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia du lịch mới nổi trên thế giới. Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trong tốp đầu thế giới, từ vị trí thứ 11 vượt lên vị trí thứ 6 với mức tăng trưởng ở nhóm 10% đến 25%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của Đông Nam Á.



Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, từ sau phiên họp năm 2024 đến nay, tình hình phát triển du lịch đã có bước tăng trưởng cả về lượng và chất. Những đóng góp của ngành du lịch trong tạo công ăn việc làm, trong "xuất khẩu tại chỗ" đã góp phần hỗ trợ cho 18 nhóm ngành kinh tế khác nhau.



Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, vẫn còn nhiều điểm cần phải làm. Ông chỉ ra sự chuyển biến trong nhận thức về ngành kinh tế mũi nhọn này chưa đồng đều ở tất cả các địa phương. Sự phối hợp của các Bộ tuy đã có bước chuyển nhưng chưa rõ. Xúc tiến du lịch vẫn theo xu hướng cũ, nên hiệu ứng chưa đạt như mong muốn.



“Sản phẩm du lịch có sự đổi mới nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đó không chỉ là sự trải nghiệm, mà phải chạm đến cảm xúc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.



Để hiện thực hóa mục tiêu của ngành du lịch năm 2025, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá, làm rõ các kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp, cơ chế giải quyết những tồn tại, tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo điều kiện cho du lịch Việt Nam “bứt tốc” trong giai đoạn tới.



Nêu con số 6 tháng đầu năm có 427 lượt tàu khách, tàu biển cập cảng (với tổng số 614.759 lượt khách), tăng trưởng 10%, nhưng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách du lịch đến đường biển lại giảm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho rằng, cần phải tăng cường đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch để tăng tỷ lệ khách đến.



Cùng với đó, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng bến cảng biển chuyên dùng phục vụ khách du lịch. Để làm được điều này, cần có “bàn tay” của Nhà nước.



Ý kiến từ các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Ngoại giao, Nội vụ đề nghị quan tâm phát triển nhân lực du lịch, xây dựng sàn du lịch, kiểm soát chất lượng tại các điểm dán nhãn tour du lịch, nâng cao chất lượng địa điểm lưu trú du lịch, dịch vụ du lịch…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

* Định vị lại ngành du lịch Việt Nam

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá, sau COVID-19, du lịch Việt Nam phục hồi và đạt kết quả đáng khích lệ. Năm 2023 có 12,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 332% và phục vụ hơn 108 triệu lượt khách nội địa, tăng 6,8% so với năm 2022.



Năm 2024, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt trên 17 triệu lượt, tăng 39%; khách du lịch nội địa đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.



Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ, đón gần 10,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 49% kế hoạch năm), phục vụ 77,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 65% kế hoạch năm). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 518 nghìn tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch cả năm.

“Với đà này, chúng ta quyết tâm phấn đấu hơn nữa để cả năm 2025 đón 22 – 23 triệu lượt khách quốc tế; 120 – 130 triệu lượt khách nội địa”, Phó Thủ tướng nói.



Nêu đánh giá du lịch là một trong 10 điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, có được kết quả đó là sự tổng hợp của nhiều ngành, trong đó nòng cốt là ngành du lịch. Ngành du lịch nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân.



Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, định vị lại ngành du lịch Việt Nam, bổ sung điều chỉnh quy hoạch, xây dựng các đề án du lịch trong giai đoạn mới.



“Làm thế nào để khai thác, phát huy được tốt lợi thế cạnh tranh, cơ hội nổi trội, tiềm năng khác biệt của các địa phương”, Phó Thủ tướng yêu cầu.



Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Công điện số 34/CĐ-TTg về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó, cần chú trọng đến việc cơ cấu lại thị trường khách du lịch, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Đối với thị trường khách quốc tế, tập trung vào khai thác có hiệu quả các thị trường truyền thống, tiếp cận và khai thác các thị trường mới, nguồn khách lớn. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu thị trường, đào tạo nguồn nhân lực du lịch để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.



Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tham mưu hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, trong đó tham mưu sửa đổi Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp lý tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và khách du lịch; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí. Tiếp tục coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của phát triển du lịch, khách du lịch là trung tâm của hoạt động du lịch. Nắm bắt nhanh chóng các xu hướng du lịch mới, nhu cầu mới để định hướng cho các địa phương và ngành du lịch phát triển.



Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ thành viên Ban Chỉ đạo, .Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cần quyết liệt trong đổi mới phương thức quản lý, có sự sáng tạo, để hỗ trợ tốt nhất, đồng hành cùng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp du lịch cần mạnh dạn, đổi mới trong cách làm, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, mang giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách du lịch.



“Với quyết tâm cao của ngành, cùng sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, du lịch Việt Nam sẽ bứt phá mạnh mẽ, sự nỗ lực đồng lòng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, đưa du lịch nước ta phát triển lên tầm cao mới, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam nhân ái, mến khách, đồng thời khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, “xanh” và bền vững trên bản đồ du lịch thế giới”, Phó Thủ tướng tin tưởng./.