Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao ý nghĩa, nội dung của EXPO 2025 Osaka, Kansai. Với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”, EXPO 2025 là điểm hội tụ đầy ý nghĩa, kết hợp giữa quá khứ - hiện tại và tương lai để các quốc gia lan tỏa các giá trị văn hóa, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, thúc đẩy các giải pháp chung, tăng cường hợp tác trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Trong đó, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn chân thành và tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Phó Thủ tướng tin rằng, trên cơ sở tin cậy chính trị cao, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và con người; quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời và những tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau; cùng với đó là khuôn khổ hợp tác “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới toàn diện hơn, chiến lược hơn và sâu sắc hơn trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Công chúa Tsuguko thích thú lắng nghe giới thiệu về tiến trình lịch sử Việt Nam được thực hiện bằng một công nghệ trình chiếu giúp người xem vừa quan sát, vừa tương tác – một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đầy cảm xúc. Ảnh: Phạm Tuân - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, Quốc vụ khanh Koga Yuchiro chúc mừng nồng nhiệt buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc gia Việt Nam, chân thành cảm ơn Việt Nam đã tham gia EXPO 2025 Osaka, Kansai; tin tưởng thông điệp và sức hấp dẫn của Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa đến Nhật Bản và toàn thế giới thông qua Nhà triển lãm Việt Nam. Nhấn mạnh quan hệ ngoại giao và tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước đã không ngừng được vun đắp trong nhiều năm qua, Quốc vụ khanh Yuchiro khẳng định Nhật Bản hoan nghênh định hướng của Việt Nam trong “Kỷ nguyên mới” và thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chất bán dẫn, khử carbon - năng lượng, cũng như trong lĩnh vực an ninh. Ông cũng gửi lời chúc mừng đất nước và người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua, và mong rằng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng Công chúa Tsuguko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko, Quốc vụ khanh Koga Yuichiro và đông đảo quan chức, bạn bè Nhật Bản thăm Nhà triển lãm Việt Nam. Giới thiệu về Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025, Phó Thủ tướng cho biết, với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, Việt Nam mong muốn chia sẻ tới bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam với lịch sử anh hùng; kinh tế năng động; văn hóa đậm đà bản sắc; tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Nhà triển lãm Việt Nam đã thể hiện sự hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam; là minh chứng về đất nước Việt Nam giàu bản sắc, năng động, đổi mới, lấy giá trị văn hóa tốt đẹp làm nền tảng, đặt con người làm trung tâm, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Công chúa Tsuguko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko, Quốc vụ khanh Koga Yuichiro và quan chức, bạn bè Nhật Bản đều bày tỏ ấn tượng trước không gian trưng bày đặc sắc, đậm nét văn hóa dân tộc nhưng cũng kết hợp hài hòa với công nghệ hiện đại của Nhà triển lãm Việt Nam.

Ngày Quốc gia Việt Nam là sự kiện cấp cao nhất của Nhà Triển lãm Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025; được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch nhằm khẳng định hiện diện quốc gia, tăng cường giao lưu chính trị, văn hoá và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam, bên cạnh Nghi lễ chính thức cũng diễn ra 6 hoạt động chính, gồm trưng bày triển lãm ảnh, giới thiệu tò he, biểu diễn nghệ thuật trà đạo, diễu hành, các chương trình nghệ thuật đặc biệt (âm nhạc dân tộc, âm nhạc cổ điển, cồng chiêng, võ thuật), trình diễn nghệ thuật múa rối cạn, trình diễn cổ phục Việt Nam, và các hoạt động giao thương/kết nối kinh doanh.